90% de servicios mínimos en la huelga de vigilantes de seguridad en El Prat

El Gobierno español ha fijado en un 90% los servicios mínimos de la huelga indefinida y de 24 horas de trabajadores de seguridad y vigilancia en el aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, convocada a partir de este viernes 9 de agosto. Así lo ha establecido una resolución de la Delegación del Gobierno en Barcelona con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los servicios "esenciales" de vigilancia. El comité de empresa de Trablisa considera que estos servicios mínimos "no garantizan el derecho a huelga" de los 500 trabajadores llamados a la protesta.

Los vigilantes de seguridad denuncian que no se respeta la paridad en los lugares de trabajo ni las rotaciones de plantilla para compartir los trabajos más duros. Así, reclaman más descansos y rotaciones para hacer frente al aumento de trabajo que - según ellos - ha habido en los últimos años, además de un incremento salarial de un euro la hora y una plaza de parking gratuita. El colectivo protesta por la "pérdida de derechos" que ha supuesto la llegada de Trablisa, que sustituyó a Eulen en el servicio de seguridad. La acusan de incumplir las medidas que fijó el laudo arbitral obligatorio que acabó con la huelga del verano de 2017 que colapsó el aeropuerto. Este miércoles hay prevista una nueva reunión de mediación en que los responsables de la empresa Trablisa harán una nueva oferta a los trabajadores para intentar evitar la huelga indefinida.

Por otro lado, el comité de empresa de Iberia amenaza con convocar una nueva huelga durante el mes de agosto si la dirección no propone "soluciones inmediatas" a sus reivindicaciones. El presidente del comité, José Antonio Ramírez, asegura que trabajan en el acuerdo pero "si no hay una solución seria, real y viable al conflicto" mantendrán el calendario de huelgas. Afirman que la representación de los trabajadores "ha cumplido con las expectativas de ofrecer propuestas realistas y con sigilo" pero desde la dirección no se han dado "propuestas alternativas viables". El personal de tierra de Iberia ya se mobilizó el 27 y 28 de julio con un gran seguimiento de la plantilla, lo que provocó la cancelación de 135 vuelos.