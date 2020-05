Primer conflicto laboral en plena pandemia. Tarragona y Alt Pirineu(Lleida), acceden este lunes 25 de mayo a la Fase 2, que permite aumentar las actividades económicas. Entre ellas la apertura de las autoescuelas, cerradas desde el inicio del estado de alarma. Lo que en principio es una buena noticia; poder abrir el negocio, se ha convertido en un grave problema que conduce al sector en Tarragona a la huelga indefinida. El motivo es la falta de examinadores en la provincia, lo que comporta que si las autoescuelas reanudan su actividad este lunes y levanten los ERTES que afectan a sus plantillas, entren en perdidas por la falta de exámenes.

El presidente de la Asociación de Autoescuelas de Tarragona, que agrupa a 90 centros, Carles Oliver explica en Cope la situación " en Tarragona hay 12 examinadores, pero solo quedan 3 para evaluar a los alumnos. Una cifra insuficiente para examinar a todos los aspirantes en tiempo para la rotación habitual". El descenso de examinadores en el coche, es debido a diferentes circunstancias; así hay 3 profesionales destinados a la Prefectura a tareas administrativas a causa de bajas de personal en las oficinas, 3 más se han acogido al Plan Concilia y otros 2 están destinados a los exámenes de teórica. Con esta reducción solo quedan 3 examinadores de coche " solicitamos un aumento de personal, no puede que ser que los examinadores estén en oficinas. Si no hay exámenes, el sector no es rentable y tenemos que cerrar", apostilla Oliver.

Los 90 centros de la provincia de Tarragona, inician la huelga a partir de este lunes y en principio se mantiene toda la semana que viene, a la espera de un aumento en los exámenes previstos. Jordi Llorens, propietario de una autoescuela , narra en la ACN su situación " no puedo salir a defender mi sueldo, el número de gastos que tengo con los exámenes previstos, no da para cubrir los gastos. Estamos cansados de entrar en perdidas, queremos abrir un ganarnos la vida".

Un sentimiento compartido por el sector; la huelga se inicia en Tarragona por qué es la primera zona en acceder a la Fase 2, pero si no hay soluciones con aumento de examinadores el paro se extenderá a todo el territorio.

El sector lamenta que todavía no haya recibido los protocolos de seguridad en el interior de los coches durante las prácticas. Se han establecido medidas de distanciamiento, entre alumnos y profesor y en que en cada vehículo haya geles desinfectantes a la espera de poder reiniciar la actividad y de tener un protocolo oficial.