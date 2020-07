La hostelería de Lleida pierde 2 millones diarios y exige a Torra poder abrir al 50% de su capacidad

"Aquí se atreven, somos muy dóciles y pequeños y estamos en el culo del mundo, con Barcelona no han sido capaces", con amargura y preocupación se expresa Ángel. Propietario de un bar en Lleida, reconoce que tira de ahorros y que le queda para un mes. Si no puede abrir, las facturas le van a ahogar y ya no podrá abrir más la persiana. Y no es un problema individual, es colectivo en una ciudad hoy sin bares ni restaurantes al público que vive un mes de julio de pesadilla por la segunda ola del coronavirus.

Esta mañana, más de 300 personas se han concentrado en el centro de Lleida para exigir que la Generalitat les permita abrir, aunque sea al 50% de su capacidad los bares y volver a trabajar. Karina es trabajadora y esta al lado de su jefe "yo le apoyo, tiene que pagar impuestos, los ERTOS, las facturas. Si el no trabaja, todos nos vamos al paro". Durante la manifestación, los participantes han tirado platos al suelo, delante de La Paeria para señalizar quien va a pagar los platos rotos del desastre económico. La Generalitat destina una linea de ayudas de 4 millones de euros, pero el sector lo considera " totalmente insuficiente" por las pérdidas acumuladas.

Perdido el mes de julio, las expectativas para agosto, en caso de poder abrir no son buenas "antes los viajeros paraban en Lleida, para comer caracoles o nuestros productos típicos, y ahora nadie querrá parar, parece que estemos apestados y esto tardará mucho en revertirse", lamenta un veterano restaurador de Lleida, José María que nunca pensó en vivir una situación parecida.

Después del primer confinamiento, la gente volvió a salir y se iniciaba una prometedora recuperación, pero primero el cierre perimetral decretado el 4 de julio y luego el confinamiento domiciliario por la propagación de la pandemia, ha abocado a Lleida a sufrir el peor y más triste mes de julio en décadas.