El hospital Vall d'Hebron llega a los 1.000 transplantes pulmonares.

La Vall d'Hebron se consolida como un hospital de referencia europea en los transplantes de pulmón.Concretamente,el hospital barcelonés ha hecho 1.113 operaciones,con 67 pacientes menores de edad,el más pequeño un bebe de siete meses.El primer transplante data de 1990 y cuatro años más tarde también fue pionero en el transplante bipulmonar.El proceso requiere,según explica el propio centro,una gran coordinación y el trabajo de todo el personal especializado. El operativo empieza cuando se recibe el aviso que hay un pulmón disponible, y un equipo de cirujanos se desplaza en ambulancia al lugar donde está el donante. Entonces una enfermera certifica que el pulmón es compatible con el receptor.Con estos datos,empieza la segunda fase,con la intervención de medio centenar de profesionales, que preparan al receptor, realizan el transplante y controlan el postoperatorio.Una operación complicada,donde la rapidez y la profesionalidad es clave para el éxito de la operación.

Pacientes explican con felicidad su experiencia" ya no tengo que llevar la bombona de oxígeno, me ha cambiado la vida estoy muy feliz", otra paciente relata " estoy muy bien, ahora me tengo que cuidar un poquito más, pero hago vida normal".

Los niveles de supervivencia del receptor del pulmón es del 30% a largo plazo y se constata que hay pacientes con una buena calidad de vida transcurridos 20 años de la operación

Actualmente, uno de cada cuatro transplantes de pulmón realizados en España se hacen en el Vall d'Hebron, y en Cataluña es el unico centro hospitalario que lo practica.Es Europa, se situa entre los cinco hospitales con mayor número de transplantes realizados.