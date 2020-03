El Hospital de Igualada activa el parto express; solo 8 horas en el Hospital para madres y bebés

La vida renace en medio de la desolación pero el coronavirus también ha cambiado los protocolos de alumbramiento. La crisis ha provocado la cancelación de todas las visitas y operaciones no esenciales, pero hay una situación que no puede demorarse, los nacimientos. Y hay que cambiar los protocolos y adoptar nuevas reglas con el objetivo de anular los riesgos de contagio para madres y bebes.

Igualada, el Bergamo español, sufre con especial virulencia el coronavirus, Confinada desde el inicio del estado de alarma, las mujeres embarazadas añaden nuevos escenarios para su colapsado Hospital. Así, se han adaptado nuevos protocolos en la unidad de maternidad y las mujeres que ya han dado a luz con normalidad, se quedan en la zona de partos y no ingresan en planta. La medida supone estar 8 horas después del alumbramiento y volver a casa. Las mujeres embarazadas ingresan solas en el centro y no pueden estar acompañadas por familiares. Solo personal médico, que completa su función médica con la humana y social de acompañamiento a la mujer durante el parto.Un acontecimiento tan feliz es ahora solitario, con la embarazada y los médicos. Cuando la mujer reciba el alta, tiene que volver al confinamiento y no puede recibir ningún tipo de visitas en sus domicilios.

María es vecina de Igualada, esta de 40 semanas ya decidido con los médicos anular la inducción " Entre el Hospital y nosotros decidimos anularla para estar el mínimo de horas en el centro" Está serena, conforme con las explicaciones que recibe " la comunicación es constante, a mí me dan tranquilidad, tienen controlada la zona de partos, esta limpio y aislado, me dan confianza". Para María no es el primer parto y mantiene la seguridad en la actual crisis " es un hecho natural" subraya la mujer.

Ivet, esta en la recta final de su embarazo, le han suspendido dos controles por seguridad, pero está tranquila " todas las pruebas importantes ya se hicieron antes del confinamiento. Mi intención es alumbrar en el Hospital de Igualada, a pesar del colapso. Nos dicen que se hacen partos con normalidad y que la zona de maternidad está aislada"

Por seguridad, el protocolo de pruebas anteriores al parto ha cambiado. Las consultas y el contacto con las madres se realiza por la vía telemática y las ecografías se ha trasladado al CAP de Vilanova del Camí, para evitar desplazamientos al Hospital.

Pero el coronavirus también ha provocado un aumento de las consultas de mujeres embarazas que desean alumbrar en casa y no ir a los hospitales. Médicos y comadrones señalan que esta tiene que ser un opción personal, no inducida por el coronavirus porque hasta el momento los partos en los distintos hospitales se hacen con normalidad, extremando las medidas de seguridad en la zona de partos.