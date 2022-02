El Hospital del Mar lleva la inmunoterapia al domicilio de pacientes con cáncer de pulmón

El Hospital del Mar de Barcelona ha puesto en marcha una iniciativa pionera en colaboración con AstraZeneca para llevar los tratamientos con inmunoterapia al domicilio de los pacientes con cáncer de pulmón, ha informado el centro este viernes.

Se trata de un "proyecto de humanización de la asistencia sanitaria" que ofrece a los pacientes la posibilidad de trasladar a su domicilio el sistema de perfusión de inmunoterapia, evitando desplazamientos innecesarios y otras barreras físicas.

La iniciativa está pensada sobre todo para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPNCP o cáncer de pulmón no microcítico, CPNM) en estadio III que no han progresado tras quimiorradioterapia concomitante.

La aplicación del tratamiento en el domicilio del paciente se hace "con todas las garantías de seguridad", después de seleccionar aquellos perfiles idóneos y proceder a realizar las primeras sesiones de administración del medicamento en el mismo hospital.

El centro concreta con los pacientes las citas para la visita en el domicilio, que lleva a cabo personal de enfermería, después de revisar la pauta con el médico responsable, hace un control telefónico posterior y dispone del apoyo del equipo de Hospitalización a Domicilio para atender cualquier incidencia o consulta.

La iniciativa se enmarca en un proyecto piloto que evaluará la experiencia de los pacientes y desde el centro hospitalario han calculado que, de momento, se pueden beneficiar cerca de 20 pacientes en el primer año, aunque ya han planteado "la posibilidad de expandirlo" en función de los resultados que obtengan.