El Hospital Clínic repone el 10% de las consultas externas y la mitad de las operaciones tras el ciberataque

El Hospital Clínic se recupera más rápido de lo que los pronósticos creían. Los servicios básicos como los laboratorios o las urgencias se vieron afectados por el ciberataque. Sin embargo, el daño no ha sido tan grave por las copias de seguridad fuera del sistema que el hospital disponía. Incluso, algunas visitas y pruebas se han vuelto a programar. El centro hospitalario ha repuesto un 10% de las consultas externas y entorno 50% de las operaciones.

Los trabajos técnicos llevados a cabo hasta ahora han permitido reactivar el acceso a una parte de los sistemas afectados, según informa el Govern. La mayoría de pacientes han recibido una llamada del hospital. Por aún no hay fecha para llegar a la situación anterior al ataque. En cuanto a la actividad del centro, se han desprogramado 150 cirugías no urgentes, unas 3.000 visitas a consultas externas y entre 400 y 500 extracciones.

“Seguimos teniendo problemas con la atención de consulta externa, porque no se pueden acceder a las historias clínicas”, lamenta Katrina Díaz, psiquiatra infantil en el Clínic. “Pero los pacientes hospitalizados y de urgencias se han priorizado en todas las sedes del Clínic”, añade. Desde el hospital, indican que también funcionará la hospitalización domiciliaria, los hospitales de día, radiología, pruebas endoscopias, exploraciones radiológicas y farmacia ambulatoria.

En cambio, el centro de extracciones y la radioterapia oncológica continúan aplazando visitas y se redireccionan los códigos urgentes, como por ejemplo infartos o ictus a otros centros.

Boli y papel



El trabajo no frena. Los pacientes siguen llegando al hospital y los sanitarios han recuperado una vieja tradición: escribir a mano recetas, síntomas y tratamientos. “Hemos vuelto a lo que se hacía antes, pluma y papel para atender a nuestros enfermos”, apunta Díaz. Juanjo Mata, investigador en los laboratorios del Clínic, explicaba que los servicios de documentación están completamente caídos. “Pero la experimentación sigue su curso, igual que todo lo relacionado con los ensayos celulares”, matiza Mata.

Las víctimas del ciberataque



A Laura Piñada le han hecho una pequeña intervención quirúrgica. “Me llamaron para cancelarla, pero por la tarde me confirmaron que finalmente se haría el mismo día a la misma hora. Por suerte, no hemos tenido ninguna afectación”, se alegra Laura al salir del hospital, aún embotada por la anestesia. Montse Rubio, en cambio, sí que ha sufrido las consecuencias. “Había pedido dos horas de permiso, pero me tendré que estar toda la mañana”, señala Montse. Además, de las 4 pruebas que debían hacerle, solo ha recuperado una.

Las esperas para otros pacientes son aún más largas. El padre de Alex Ortiz fue atropellado por una furgoneta la semana pasada. “Lo ingresaron aquí, en uno de los mejores hospitales de España. Estábamos bien tranquilos, hasta que este fin de semana ha empeorado”, confiesa Alex. Ha sufrido un derrame cerebral, que siguen observando a la espera de que se reabsorba por si solo. “Que los mamarrachos estos demuestren que algo falla, bien, pero levántalo inmediatamente. Ya has demostrado que eres muy buen hacker, ahora estás haciendo mucho daño”, concluye molesto.

Mientras la normalidad vuelve al Hospital Clínic, todavía hay pacientes afectados, como el padre de Alex, que aún esperan que todos los sistemas se recuperen.