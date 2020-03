La historia de Juan, parado de 55 años: "Ni estudios, ni másters, ni nada. No miran tu currículum"

El DNI marca y mucho para encontrar trabajo. La dificultad de acceder al mercado laboral se incrementa, hasta niveles" insoportables", cuando te quedas en paro superados los 40 años. Es el caso de Juan de 55 años, era propietario de una empresa de publicidad; la crisis derivó en la pérdida de clientes y en el cierre de su empresa. Todos al paro, hasta el que era el empresario. " Empieza el calvario, no te lo esperas hasta que te pasa. No vale nada, ni estudios ni másters, nada te sirve. Cuando ven tú edad no te quiere nadie. Supongo que contratar a un becario sale mucho más a cuenta que contratar a alguien con experiencia" se lamenta Juan en COPE.

Después de muchas colas, de entrevistas ineficaces y de muchos silencios, Juan encuentra trabajo de chófer. No es el trabajo de su vida, está muy alejado de sus objetivos pero las obligaciones económicas le empujan a aceptar la oferta" No estoy feliz, mi trabajo es una mierda pero tengo que hacerlo. Son muchas horas y mal pagadas, es inimaginable vivir en estas condiciones, pero hay que aguantar". Juan afirma que tiene familia con hijos y necesita el dinero" para vivir y no morir".

Juan es una fotografía de miles de casos de hombres y mujeres, atrapados entre las demandas de las empresas y el lastre de su edad. La experiencia laboral no cotiza en el mercado y volver a la rueda es complicado. Expertos y sindicatos alertan del paro cronificado para un sector de la población y la necesidad de políticas públicas de empleo que ayuden a los mayores de 50 años a encontrar trabajo, porque están en su plenitud física y en edad activa.