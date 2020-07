La hispanofobia y el independentismo radical no se apaciguan pese a la situación

Pese a la crisis pandémica que sufre el país y los rebrotes que, con más virulencia, están afectando a Cataluña, el independentismo no concibe las vicisitudes de los tiempos actuales. Sus sectores más hiperventilados, lejos de amansarse, siguen actuando como fieles vocingleros del independentismo radical.

Es en las redes sociales donde se puede comprobar un aumento del radicalismo ideológico, de la intolerancia y del odio hacia España. Un sentimiento de antipatía que se viraliza en la red de contactos y seguidores más acérrimos al secesionismo.

Se llega al punto que una cadena de supermercados se ha declarado abiertamente secesionista, se trata de Bonpreu, que tiene establecimientos repartidos por todo Cataluña y desde hace un tiempo también cuenta con tiendas en Castellón.

Su presidente Joan Font, está dentro de la junta de la cámara de comercio de Barcelona, junto al reconocido separatista Joan Canadell, que ya ha dejado constancia en múltiples ocasiones de su hispanofobia.

Un usuario de Twitter ha compartido en sus redes sociales una foto donde se puede ver un gran stand con el nuevo libro del prófugo Carles Puigdemont ocupando toda la estantería en uno de los locales de la mencionada marca de supermercados.

No estic segur de si he entrat al Bonpreu de Vic a un supermercat de Corea del Nord. pic.twitter.com/Q3rpk1hu1o

Otro ejemplo de la intransigencia de algunos ciudadanos que no soportan la idea de tener que vivir en España o convivir con sus conciudadanos es este capítulo lamentable que se ha vivido en el Maresme. Una persona ha sido insultada gravemente en Premiá de Mar y todo por llevar una camiseta de la selección española de fútbol.

Los hechos los ha sufrido Miguel Martínez, uno de los impulsores de Tabarnia. Le dedicaron una intensa lluvia de insultos tales como “hijo de puta, tú el de la camiseta de España, el de Tabarnia, Puta España, tu". Dejando en la hemeroteca, estos ciudadanos, una grotesca escena de intimidación y odio.

Y el ejemplo por antonomasia que siempre figura entre las lindezas del independentismo es la ficción, el mundo paralelo en el que viven ciertos personajes de este ámbito: este pasado viernes el primer ministro francés alertaba a sus conciudadanos del peligro sanitario de viajar a Cataluña ante los importantes rebrotes de COVID-19 que se están produciendo en la comunidad autónoma.

Pues bien, resulta que para este usuario lo más relevante del mensaje del primer ministro francés es que ha ‘diferenciado’ Cataluña del resto de España.

Per primer cop tot un primer ministre de França ha parlat de Catalunya com a realitat diferenciada d'Espanya. Ha estat per un motiu que va en contra nostra, però no deixa de ser un reconeixement.