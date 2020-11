La hipocresía de Torra: ahora el Palau de la Generalitat es patrimonio de todos después del uso partidista

El lanzamiento de globos con pintura a la fachada del Palau de la Generalitat ha enervado al independentismo; a la vez tan complaciente ante los ataques en estos últimos años, de los CDR a edificios públicos históricos de titularidad estatal. La acción vandálica de ayer, ha significado la identificación de 6 personas, que durante la concentración del sector de la restauración en Sant Jaume presuntamente lanzaron los globos ensuciando la fachada de pintura roja del Palau de la Generalitat, sede del gobierno catalán. Los autores se enfrentan a una sanción económica por "deslucimiento de un bien inmueble, que es patrimonio histórico".

El independentismo reaccionó con indignación, y el expresidente Quim Torra se sumó a esta ola tuiteando "de la protesta legítima al vandalismo intolerable del patrimonio de todos va esto". La referencia de Torra activó las críticas y los zascas en twiter, recordando el silencio del independentista en todos las acciones de los CDR, y su definición del Palau de la Generalitat como patrimonio de todos, después del uso partidista que hizo el propio Torra del edificio, colocando en el balcón pancartas prohibidas por la Junta Electoral Central, que derivaron en su inhabilitación y su cese.

Esta doble vara de medir de Torra, fue señalada por la concejal de Barcelona pel Canvi en el Ayuntamiento, Eva Parera quien recuerda a Torra sus políticas partidistas en la decoración del Palau de la Generalitat y lo define como un "campeón en hipocresía"

���� “vandalisme intorelable” és només contra la Generalitat? O també el que hem estat suportant als carrers de BCN per part del CDR?



���� si la Generalitat és “patrimoni de tots”, per què hi van penjar una pancarta partidista en plena a campanya electoral?



Campions en hipocresia https://t.co/uMDH3yj5xv