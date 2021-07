El sábado 26 de junio empezaron un viaje a Malta para celebrar el final del grado en Fisioterapia que habían realizado en la Universitat Rovira i Virgili (URV), en Tarragona. Un viaje lleno de ilusiones y ganas de festejar en compañía de los ya ex compañeros de clase.

Nada más lejos de la realidad con la que toparían los 31 estudiantes que a día de hoy siguen confinados en la isla del Mediterráneo.

Los primeros días todo transcurrió normalmente, cuenta Alba, una de las estudiantes que participaba en el viaje, en una entrevista para COPE Catalunya i Andorra. Pero “el tercer día la recepcionista del hotel nos dijo que no podíamos salir porque había habido un positivo en nuestro vuelo”.

Ante el hecho de que debían permanecer en la isla 14 días, lo que les suponía perder el avión de regreso y les obligaba a reservar otro para el día 11 de julio, como muy pronto, empezaron a pedir información a las autoridades.

No obstante, Alba denuncia que les han hecho caso omiso: “no hemos obtenido ninguna respuesta por parte de la embajada y del cónsul de España aquí en Malta, nuestro abogado les ha enviado varios escritos pero no hay respuesta”.

Esta situación provoca incertidumbre entre los estudiantes, que piden una solución cuanto antes porque consideran que “hemos seguido todos los protocolos y aún así estamos confinados y sin información”.

Desde su ya ex universidad si que se han puesto en contacto con los estudiantes confinados, y a través de las redes sociales han mostrado todo su apoyo a los fisioterapeutas:

Lamentem la situació que estan passant 31 estudiants graduats en Fisioteràpia per la #URV que es troben confinats en un hotel de Malta després que es produïssin positius de covid-19 entre els passatgers de l’avió amb el qual van viatjar al país. #AtrapadosEnMalta — Universitat URV (@universitatURV) June 30, 2021

Los 31 ex alumnos de la URV son sanitarios, y por tanto la mayoría llevaban la pauta completa de vacunación antes de llegar a Malta. Además, presentaron la PCR negativa que el país exige a los turistas españoles.

Aún así, actualmente se encuentran en el Hotel Marina Corinthia, en Saint Julian’s, el alojamiento Covid de referencia en Malta. Eso significa que se hospedan bajo el mismo techo que personas positivas en Covid-19, con el riesgo que eso conlleva.

No obstante, Alba reconoce que las condiciones del hotel son bastante buenas: “nos tratan bien, la habitación está muy bien y tenemos una terraza lo suficientemente grande como para salir y que nos dé un poco el aire y el sol”.

En relación con los gastos añadidos que supone para los estudiantes el hecho de tener que quedarse más días en Malta, se distribuyen de la siguiente manera: “el gobierno de Malta se hace cargo del alojamiento y el desayuno y nosotros tenemos que pagarnos la comida y la cena”.

Ante esta situación, Alba afirma que están en contacto con el seguro de viaje que habían reservado para que se haga cargo de los gastos que ahora mismo están corriendo de cuenta de los confinados.

Además de perder el dinero de las comidas, en muchos casos también han dejado de ingresar el sueldo de su trabajo en España, debido a que no pueden asistir. Aún así, Alba reconoce que “en la mayoría de los casos las empresas lo han entendido y nos han dicho que cuando lleguemos nos podremos incorporar”.

El principal problema es que, como se trata de estudiantes que acaban de finalizar el grado en fisioterapia, la mayoría de trabajos que encuentran son sustituciones, y “si necesitan un sustituto para esta semana y nosotros no podemos estar, poco se puede hacer”, admite Alba.

Las perspectivas de regreso son difusas dado que no disponen de toda la información, pero Alba confía en que puedan volver a casa antes del día 11. Aún así, recomienda a todas las personas que tengan previsto desplazarse a Malta que tengan mucha precaución: “no puedo decir que no vengan, pero que lo hagan con mucho cuidado”.