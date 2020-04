" No hay visitas, no hay compras"; el coronavirus paraliza el sector inmobilario

Que la crisis sanitaria conllevará una crisis económica, nadie lo duda. No hay certezas sobre el futuro, pero el presente es de preocupación. Uno de los sectores más afectado por el parón de la actividad, es el inmobiliario. Ya desde principios de marzo, con los primeros contagiados en España, se produjo un frenazo que produjo la cancelación de muchas operaciones que estaban acordadas. Llegaba la incertidumbre, siempre letal para la economía.

Ahora, cuando se afronta la cuarta semana del Estado de Alarma que se alargará como mínimo a finales de abril, la parálisis es absoluta. " No ha visitas, no hay ventas, así de fácil y claro", describe Albert Bosch, consejero delegado de Housfy. Hay algún caso puntual de algún comprador por on line, que visita la vivienda telemáticamente, pero son casos excepcionales alejados de la tendencia de ver el piso personalmente antes de comprarlo.

El mercado también esta paralizado por el cliente inversor, que mantiene una actitud de prudencia antes de formalizar operaciones. La consejera delegada de Inviertis, Rebeca Pérez admite" ante la incertidumbre cualquier mercado, y el inmobiliario todavía más, hace que se paralice".

El sector calcula que el descenso oscilará este mes de abril entre el 90% y el 100% y las perspectivas iniciales para el mes de mayo no son mejores. Respecto al futuro no hay certezas, nadie se atreve a pronosticar qué pasará. Algunos consideran que se volverá a la crisis del 2008, otros quieren ser optimistas, como es el caso de Anna Gener, presidenta de Savills Aguirre Newman Barcelona" los fundamentos del mercado inmobiliario de Barcelona son excelentes" y confía que una vez recupere la normalidad, el mercado se recupere. Son los que creen que la crisis es coyuntural y que la clave de la recuperación será de los bancos.

Todos estiman que la crisis provocará una reducción de los precios. Los primeros cálculos apuntan a un 5% del precio de principios de este año, pero sin conocer cuando se alargará esta situación, todos los pronósticos pueden ser equivocados.