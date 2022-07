¿Hay margen para suprimir el impuesto de sucesiones en Cataluña?

Pere Aragonés, ha sido contundente respecto al futuro del impuesto de sucesiones y donaciones; se mantiene, no se toca y en los presupuestos del 2023 se consignarán los 1.400 millones de euros, ingresados por la Generalitat este año por este concepto. Es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, la gestión es propia de los gobiernos autonómicos que tienen un ingreso directo, y la Generalitat no quiere perder este dinero. El debate ha resurgido, por la cambiante posición de Junts per Catalunya, socio de gobierno con ERC, quien aprobó en su congreso político, la eliminación en Cataluña de dicho impuesto. Pero ERC ha cerrado la puerta a esta posibilidad y los catalanes continuarán pagando este tributo. Cataluña, con 15 impuestos propios, es la comunidad española con mayor carga fiscal, lo que provoca controversia por la elevada presión fiscal, en comparación con otros territorios sobretodo con la Comunidad de Madrid.

Así, una persona soltera de 30 años, que hereda por la defunción de unos de sus progenitores valores contables superiores a 200.000 euros, sin vivienda, pagará 294 euros si reside en la Comunidad de Madrid y más de 4.000 euros si reside en Cataluña. En cuanto al impuesto de donaciones, un joven de 25 años recibe de sus padres una donación de 100.000 euros, pagará 5.000 en Cataluña y solo 124 euros en la Comunidad de Madrid.

"Son impuestos políticos, para buscar el enfrentamiento con Madrid"

El economista Ferran Brunet sostiene " que la Generalitat, que tiene la competencia transferida como el resto de comunidades, manda un mensaje que aquí mando yo, y después conflicto con Madrid, esto no es lo inteligente, lo inteligente es hacer lo que hace el resto de comunidades, y suprimir este impuesto como se ha hecho en los principales países europeos".

Brunet considera, que el ingreso de 1.400 millones hay que matizarlo, "claro que es un dinero importante, pero hay que tener en cuenta que el infierno fiscal de Cataluña, es el aliciente principal de la marcha de empresas y domicilios fiscales. ¿Por qué se van las empresas de Cataluña?, la principal causa no son los motivos territoriales que se han atenuado, sino los fiscales"

El año pasado, Cataluña perdió 326 sociedades empresariales. A la comunidad llegaron 609 empresas, y el diferencial es negativo porque se fueron 935. Desde el 1 de octubre de 2017, Cataluña ha perdido 4.596 empresas, una fuga que se ha atenuado en el último año, pero que continúa en negativo con la llegada de nuevos proyectos empresariales.