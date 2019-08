No hay acuerdo entre el personal de tierra y la dirección de Iberia en la segunda reunión

La segunda reunión de los representantes de los trabajadores de tierra de Iberia en el aeropuerto de Prat y la dirección de la compañia para evitar la huelga de este fin de semana y el 30 y el 31 ha concluido sin acuerdo. Fuentes del Departamento de Trabajo han explicado que la intención de las dos partes es continuar con la negociación, sin dar más información. Los sindicatos denúncian la temporalidad de los integrantes y piden una solución conociendo el volumen y las especialidades que tiene el aeropuerto del Prat.

Omar Minguillón, portavoz de UGT de Iberia, en declaraciones a Cadena Cope Cataluña y Andorra, ha asegurado que a estas horas no hay fecha para otra mediación, se mantienen las huelgas para este fin de semana y el que viene, y la empresa no tiene intención de mejorar las condiciones que tienen. Además, ha agradecido al Departament de Treball su labor, ha pedido respeto a los trabajadores durante los servicios mínimos y la voluntad de no querer perjudicar a la ciudadanía catalana.

En el encuentro de hoy, han participado como mediador el director de Relaciones Laborables, Enric Vinaixa. Se han conocido los servicios mínimos a lo largo de la reunión, que Fomento ha fijado en el 53% en vuelos con alternativa de viaje de más de cinco horas y del 32% para los de menos. Además, Vueling ha realizado una cancelación preventiva de 112 vuelos de Iberia.