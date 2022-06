"Hago aire con lo que tengo para limpiar las gafas": el ingenio de los menores para aliviar el calor

La ciudad de Lleida ha llegado a los 30 grados a las 10 de la mañana. A partir de ahí, la temperatura en aumento, hasta niveles sofocantes para todos. Y un espacio siempre sensible son los colegios, con unas aulas no preparadas para estas temperaturas. A las 13.00 horas salían de clase los alumnos de Primaria del colegio Practicas 1, ubicado en la Rambla de Aragón de la capital ilerdense. Todos han sufrido la influencia del calor, "lo ha pasado mal, porque no soporto el calor, me he abanicado todo el rato" dice Olga, de 9 años. Nadia, con 7 años ha buscado métodos más ingeniosos "con la caja que tengo para guardar las gafas, me daba aire, hacía mucha calor". Toda valía esta mañana para aliviar las temperaturas disparadas.

Una situación, que ha provocado que distintos directores de institutos hayan solicitado a Educació, un ajuste en los horarios y adelantar a las 13.00 horas la salida de los alumnos. La Conselleria ha rechazado, en principio esta demanda, a pesar de que no ofrece soluciones, "hay una falta de planificación total, estamos avisados y me sorprende que no se haya hecho nada" subraya Rosa Montané, portavoz de Educació de CCOO en Lleida. Hoy se han dado clase en los patios a la sombra de los árboles, se han programado salidas a parques e incluso hay excursiones a piscinas. Todo vale para huir de las aulas más expuestas al sol.

Mientras, los alumnos de ESO, buscan sus soluciones. Se ha puesto de moda, un pequeño ventilador que va colgado al cuello con un coste de 12 euros, y que ofrece un aire reparador, "todos buscamos al compañero que lo tiene" asegura Marc. Beber agua, abrir ventanas y puertas es la solución más utilizada, e incluso hay alumnos que incorporan el desodorante en su mochila escolar "se suda mucho, lo llevo encima por el olor y porque refresca" admite Roberto con una sonrisa. El calor aprieta y mucho en las últimas semanas de curso escolar.