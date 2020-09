" Si te hablan en castellano, solo te quieren para servirle"; el aviso del profesor Graupera a los inmigrantes

Jordi Graupera (39 años) uno de los gurus del independentismo por su prolífica actividad mediática, considera que si alguien habla en castellano a un trabajador de una tienda, que él acota a los inmigrantes, lo trata como un esclavo, que solo lo quiere para servirle. En cambio si el cliente utiliza la lengua catalana, le ofrece una oportunidad de futuro. En un polémico tuit, el profesor advierte a los inmigrantes de las verdaderas intenciones del cliente según la lengua en que le hablen "Inmigante que trabajas de cara al público: quien te habla en catalán y no cambia de lengua no es hostil. Te quiere como un igual y te da oportunidades. Quien te habla solo en castellano, hable la lengua que hable en casa, solo te quiere para servirle y le da igual donde acabes"

Immigrant que treballes de cara el públic: qui et parla català i no canvia de llengua no t'és hostil. Et vol com un igual i et dona oportunitats. Qui només et parla castellà, parli la llengua que parli a casa, només et vol per servir-lo i li és igual on vas a parar —també enlloc.