Guardias civiles se querellan por un delito de odio contra el mosso independentista Albert Donaire

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil se ha querellado contra el Mosso de Esquadra, Albert Donaire, por los presuntos delitos de odio y de injurias a las instituciones del estado. En un comunicado, la asociación dice que este agente “utiliza todos los medios a su alcance para arremeter contra las instituciones del Estado y del Gobierno y sus servidores públicos, como son entre otros la Guardia civil y sus componentes.” Y se destaca que el mosso “es especialmente activo en las redes sociales” en las que dice el comunicado, cuelga “numerosos vídeos y tweets ofensivos manifiestamente injuriosos, en los que, por ejemplo, acusa a los guardias civiles de ser terroristas uniformados que inventan y falsifican sus informes”.

Desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil se deja claro que “no va a permanecer impasible mientras se injuria gravemente al Instituto Armado y a los miembros del Cuerpo policial más querido por los ciudadanos, máxime cuando estas injurias son proferidas por personas con cierta capacidad de difusión pública”. Y por este motivo, dice que va a utilizar “todos los medios a nuestro alcance” para velar por el honor de la Guardia Civil, “cuyos miembros estarían dispuestos incluso a sacrificar su vida por los ciudadanos en el desempeño de sus cometidos sin dudarlo un minuto”.

Querella contra @albertdmcat...



Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para velar por el honor de la @guardiacivil cuyos miembros estarían dispuestos incluso a sacrificar su vida por los ciudadanos en el desempeño de sus cometidos sin dudarlo un minuto ������������ pic.twitter.com/1I9VlhEblz — Unión de Oficiales (@UnionOficiales) June 24, 2020

En este sentido, el presidente de la Unión de Oficiales, el capitán Francisco García, explicaba a COPE que no les preocupa que haya determinadas críticas que vienen de personas que no respectan el orden constitucional y la ley, pero “sí cuando se excede la critica razonable y se entra en el terreno de la injuria y la calumnia, como es este caso”. Y además, según el capitán, cuando son personas que tienen “cierta relevancia mediática” y cuando hacen una críticas que se basan en “relatos falsos”. García también ha dicho que debería ser la Consejería de Interior de la Generalitat la que tendría que tomar cartas en el asunto ante las continuas salidas de tono de Donaire, pero también dice “que esto no llegaría a ningún lado y sólo nos queda la posibilidad de que sea la Justicia la que se pronuncie sobre estos hechos”. Adem,ás, el presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil dice que los ciudadanos “deben preguntarse si pondrían su seguridad en manos de policías que anteponen sus creencias ideológicas y políticas al cumplimiento de la ley”.

Y sobre esta querella el mosso de Esquadra en cuestión, Albert Donaire, dice que lo que parece una “mala broma” es que “esta gente lleve uniforme y vaya armada”. Y recomienda a la Guardia Civil que “vigile a los violadores, torturadores y narcotraficantes que tenéis dentro. ¿O es que no estáis facultados para hacerlo?” se pregunta. En cualquier caso, Albert Donaire acostumbra a estar en el centro de la polémica. En las redes sociales ha llamado “nazis” a Policía Nacional y Guardia Civil, también ha animado a que se abran las cárceles para liberar a los políticos independentistas presos o ha llamado “colonos” a los catalanes que defienden Tabarnia.