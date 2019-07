La Guardia Urbana detiene a tres manteros en el Moll d'Espanya

La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido este martes a tres manteros en el distrito de Ciutat Vella, en el Moll d'Espanya, siguiendo así la operación contra la venta ilegal en la vía pública anunciada este lunes por el teniende de Seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle. A los tres detenidos se les imputan delitos contra la propiedad industrial y desorden público. La Guardia Urbana tuvo que cortar la B-10 entre la salida 22 LLobregat y la 21 Besòs entre las 17.55 y las 18.00 horas por la presencia de vendedores ambulantes en la via.

El mismo día el portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, Aziz Fayé, declaraba que los manteros se sienten "traicionados" por "el cambio de discurso" del Gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni. Ha explicado también que vender en la calle es "la única opción" que tienen "para sobrevivir", por lo que ha asegurado que seguirán haciéndolo. Fayé se ha preguntado qué deben hacer los manteros si no pueden vender en la calle: "Quieren que vayan a robar a los supermercados, pedir dinero o delinquir? Pues no, nosotros no queremos eso, queremos trabajar dignamente como siempre lo hemos hecho".

Fayé també ha declarat sobre la decisión de Batlle: "Después de excluirnos con la Ley de Extranjería, socialmente y con discursos xenófogos y racistas, ahora nos atacan con sus policías para impedir la única actividad que teníamos". El sindicato está estudiando las distintas opciones para responder a la acción policial, pero de momento solo aseguran su disposición para seguir vendiendo en la calle.

Los detenidos este martes en Ciutat Vella se encuentran bajo custodia de los Mossos d'Esquadra, después de una operación del Ayuntamiento contra la venta 'top manta' que involucra a la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y la policía portuaria.