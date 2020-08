La Guàrdia Urbana de Badalona recuperará la Unidad Omega con treinta agentes a partir de octubre

La Guàrdia Urbana de Badalona recuperará la Unidad Omega a partir del próximo mes de octubre con una treintena de agentes destinados a "actuaciones inmediatas en las zonas donde hay más conflictos". Así lo ha destacado este martes el alcalde Xavier Garcia Albiol, que ha señalado las ocupaciones ilegales como focos de buena parte de los problemas de convivencia. "Los vecinos están atemorizados por la situación que viven", ha afirmado Garcia Albiol, que ha exigido una modificación de la ley para acabar con la "impunidad" de las ocupaciones. El alcalde de Badalona ha hecho estas declaraciones justo ante una gran nave del barrio de la Poza donde viven más de un centenar de personas en situación irregular, hecho que ha provocado momentos de tensión con algunos de los ocupas.

Garcia Albiol ha asegurado que recuperar la Unidad Omega es una "prioridad" de su gobierno, recordando que ya estuvo operativa en su anterior etapa como alcalde. "Es una unidad que tiene el apoyo de una parte muy importante de los vecinos porque permite dar respuesta a los problemas de ocupación y delincuencia que requieren actuaciones inmediatas", ha afirmado, mientras ha criticado que el gobierno de Dolors Sabater la disolviera el 2015.

El alcalde, que ya anunció que recuperaría esta unidad policial en cuanto ç fue investido en mayo, ha detallado este martes que abrirán en breve un proceso interno al cuerpo de la Guardia Urbana para destinar 30 efectivos -28 agentes y dos responsables policiales-. Serán 8 efectivos más en comparación a la Unidad Omega de la anterior etapa y también dispondrán de más vehículos.

Al mismo tiempo, Garcia Albiol ha destacado que patrullarán de 19 h a 7 h "en las zonas donde hay más conflictos de delincuencia y pisos ocupados donde las mafias actúan con más presencia". "Es el objetivo primordial", ha subrayado, asegurando que la nueva división policial "no es una unidad antidisturbios, sino de actuación inmediata".

Los detalles de la Unidad Omega los ha dado en una atención a la prensa a pie de calle ante la nave ocupada de la calle Guifré del barrio de la Poza, donde hace más de cinco años que viven decenas de personas en situación irregular. Actualmente, conviven más de un centenar de ocupas, a quién Garcia Albiol ha señalado como origen de buena parte de los conflictos vecinales de la zona.

Según el alcalde, dentro de la nave se consume y trafica droga, hay dos bares irregulares y también se ejerce la prostitución. "Los últimos años han llegado personas violentas que se han hecho con el control del espacio", ha asegurado, a la vez que ha afirmado que buena parte de los ocupas viven a la nave abandonada "porque han creado su 'modus vivendi'" a base de actividades delictivas.

"Los vecinos están acojonados por la situación que viven en el barrio. Hay una gran impotencia porque no se puede actuar de manera inmediata, puesto que el Ayuntamiento no puede entrar y posar orden para acabar con las situaciones conflictivas", ha apuntado Garcia Albiol, que ha instado el PSOE y Unidas Podemos a afrontar "una modificación legislativa urgente para qué ocupar una vivienda o local en España no salga gratis". "Hasta que no se nos deje entrar para actuar de forma definitiva, el problema no se resolverá", ha insistido.

Una tesis que han subscrito algunos vecinos concentrados en la zona coincidiendo con la visita de Garcia Albiol. Felipe, vecino del barrio, ha expresado que la nave es el origen de los problemas de convivencia que se han repetido los últimos años, con varias peleas, robos y un tráfico constante de drogas. Ha definido la situación como "inaguantable", mientras ha remarcado que "no es un tema de racismo ni tampoco político, sino de convivencia vecinal".

La presencia de Garcia Albiol y las cámaras de televisión ha enervado a los ocupas de la nave, que han gritado al alcalde persistentemente. Cristina, una de las habitantes de este espacio abandonado, ha reclamado que no se señale la comunidad como el origen de los conflictos del barrio y ha defendido que la mayoría de ocupas trabajan y "quieren progresar".

Después de una intensa conversación con varios habitantes de la nave, con momentos puntuales de tensión subidos de tono, el alcalde se ha comprometido a reunirse con representantes de la comunidad a finales del mes de agosto si no se produce ningún conflicto a la zona durante los próximos 15 días.