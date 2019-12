Gritos de “libertad” en el pleno del Parlament tras conocerse fallo del TJUE

Los eurodiputados de ERC, JxCat y la CUP han proferido este jueves gritos de “libertad” en el Parlament tras conocerse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que Oriol Junqueras debería haber sido considerado eurodiputado y gozar de inmunidad. La decisión de Luxemburgo sobre la inmunidad de Junqueras se ha conocido mientras se debatía en la cámara catalana una moción de Ciudadanos sobre la falta de neutralidad de TV3.

Los partidos independentistas se han puesto en pie y han clamado “libertad” después de que el diputado de ERC Ruben Wagensberg haya hecho referencia al fallo de la justicia europea.

“La justicia europea está llegando”, ha señalado el diputado republicano, quien ha recordado que “una persona que lleva dos años de prisión acaba de ser declarada impune”.

El diputado de Cs en el Parlamento, Nacho Martín Blanco, ha reprochado este jueves al independentismo que celebre la decisión judicial sobre el líder de ERC, Oriol Junqueras, que según él, no servirá para nada: “No pretendan convertir la inmunidad en impunidad”, y ha tachado a Junqueras como un criminal condenado por sedición y malversación”. Ha afirmado que la sentencia dice “una evidencia”: que un electo goza de inmunidad en el momento de ser elegido, pero ha insistido en que esto no afecta a los delitos que haya podido cometer previamente. Estas palabras han levantado los aplausos irónicos de los diputados independentistas y del presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que Martín Blanco le ha dicho: “Veo que Torra me aplaude, lo celebro. Le doy la bienvenida al estado de derecho”.

Los diputados independentistas se han vuelto a levantar entre aplausos para gritar 'Libertad' y la bancada de Cs ha respondido también levantándose y gritando 'Libertad', aunque en diferente sentido.

El TJUE ha sentenciado este jueves que Oriol Junqueras debería haber sido reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de los comicios y gozado desde ese momento de inmunidad aparejada a esa condición.