La grip pren força durant la primera setmana del 2020

La grip ha arribat al 55 per cent del casos per 100.000 habitants a Catalunya.Per edats els menors de 4 anys són els més afectats amb prop de 100 malalts per cent mil persones. Als grups d'edats d'entre 15 i 64 anys la grip no para de pujar. Els experts recorden que la grip és una infecció vírica aguda que es transmet fàcilment d'una persona a una altre i pot afectar persones de qualsevol edat.

Avui a Herrera a Cope Catalunya, el doctor Antoni Trilla, cap del Servei de Medecina Preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha destacat que “No hem de confondra un refredat amb la grip.La grip és una malaltia de tot el cos i sempre hi ha febre alta”.El doctor Trilla ha recordat que “ La vacuna de la grip no provoca la malaltia quan la reb un pacient”.

Aquest i altres temes pròxims pots trovar cada dia de 12.20 a 13 hores a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis”Migdia Cope Catalunya i Andorra “.

Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No manca mai la ultima hora informativa comptada de forma agil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'amplian a les 15.05 hores en “Esports Cope” o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta Cope Catalunya i Andorra.