El Gremio de Restauradores alerta sobre el "desgaste psicológico" que les han provocado las restricciones

El Gremio de Restauración de Barcelona ha difundido hoy un video donde varios restauradores de la ciudad explican su estado de ánimo después de meses de restricciones. “Últimamente hemos observado un empeoramiento de la situación de muchos restauradores, con cada vez más casos de insomnio, ataques de ansiedad, depresión, angustia severa, etc.”, explica Roger Pallarols, director de la entidad.

“Los testigos que se escuchan en el video son sólo la punta del iceberg: el desgaste, psicológico y económico, de los restauradores avanza a pasos de gigante. "Este video tendría que remover la conciencia de todos aquellos que siguen reclamando sacrificios y más sacrificios a un sector y a unas personas que se encuentren al límite de su capacidad”.

Durante los últimos meses se han multiplicado los casos de desahucios, restauradores que literalmente abandonan el local (y las inversiones realizadas) porque no pueden asumir más gastos fijos, traspasos por debajo del precio que sería normal incluso en época de crisis, etc. “Se extiende la desesperanza, sobre todo al ver que las restricciones, que desde el 21 de diciembre suponen un cierre encubierto (absoluto en el caso de la restauración de los centros comerciales) no están suponiendo un descenso significativo del número de contagios”, subraya Pallarols.

RESTAURADORES ATRAPADOS

Preocupa especialmente la situación de los restauradores (autónomos, pymes) que, con 45-55 años, se encuentran al frente de un establecimiento que lleva meses sin generar beneficios y con muchos gastos fijos. “Se ven atrapados; el negocio se ha convertido en un pozo sin fondo que absorbe cualquier tipo de ingreso y que amenaza, incluso, su patrimonio personal y el sostenimiento de la familia”.

Después de haber pedido préstamos para aguantar el confinamiento de la pasada primavera, tienen que elegir: o bien cerrar el negocio y arrastrar la deuda durante años, o bien seguir endeudándose de manera temeraria y confiar en que el inicio de la recuperación no se haga esperar.