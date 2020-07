El Gremio de Restauración avisa que cerrar a medianoche "aumenta la incertidumbre de una muy mala temporada"

El Gremio de Restauración de Barcelona ha criticado el anuncio del Govern que obliga restaurantes, bares y terrazas de la ciudad a cerrar a la medianoche por considerar que "aumenta la incertidumbre de una muy mala temporada para el sector". Según el director del Gremio, Roger Pallarols, el sector está "muy preocupado" y "muy decepcionado" por unas decisiones "lesivas" que "ponen en duda la viabilidad de aún más empresas".

Pallarols ha lamentado "la falta de capacidad de control" de la Generalitat, y ha dicho que sería necesario "combatir las dos pandemias, la sanitaria y la económica", buscando "alternativas a las restricciones y los cierres" y haciendo "los deberes" en rastreos. También ha dicho que se tomen estas decisiones "sin contacto" con el sector. El director del Gremio de Restauración de Barcelona ha lamentado que "la única medida" que las autoridades ponen sobre la mesa "son prohibiciones y restricciones, cuando deberían estar más preparadas para controlar los brotes". Todo ello, según Pallarols, "multiplica la inviabilidad de muchas empresas".

Este sábado las terrazas y locales de los alrededores de la Catedral de Barcelona funcionaban a medio gas. Nada que ver con los veranos de años anteriores, en los que las terrazas estaban llenas a rebosar. En una de ellas había Guillermo Marakian, un argentino que ve las medidas tomadas por el Govern "apropiadas". De hecho, en su opinión, "en algunos casos incluso se debería cerrar antes". "Hay determinados grupos de gente que, no sé si es mayoritario o minoritario, no es responsable", asegura criticando que "por culpa de algunos irresponsables se producen los contagios". "Todo lo que hace el Gobierno para defender la salud de los ciudadanos me parece bien".

En el mismo sentido se ha expresado Johann, un turista alemán que tuvo dudas de venir a Cataluña. "Primero pensaba quedarme en Alemania porque me daba miedo y me preocupaba la situación", ha explicado en declaraciones a la ACN añadiendo que al final decidió venir "porque también con mascarilla se puede disfrutar de Barcelona". Por su parte, Marc Miralda reconoce que las medidas suponen un impacto en el ocio nocturno y cree que "habría alguna ayuda que ayude a salir adelante cuando los brotes estén más controlados". "Al final se ha de encontrar el balance porque aunque tiene un impacto en la economía también está la salud de los ciudadanos", argumenta.