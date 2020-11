Grabaciones de la 'operación Volhov' constatan presuntos intentos de buscar réditos en el Govern

Las conversaciones telefónicas intervenidas en la "operación Volhov" señalan que los investigados David Madí y Xavier Vendrell presuntamente trataron de influir en miembros del Govern y altos cargos de la Generalitat, para supuestamente beneficiar a sus negocios o entornos políticos. Las grabaciones, resumen el seguimiento policial de más de un año a Madí y Vendrell, y entre las conversaciones hay algunas que muestran los contactos con consellers del Govern, y se recogen supuestas presiones del entorno de JxCat a cargos públicos como el director de TV3, Vicent Sanchis.

El exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exdirigente de CDC y presidente de Aigües de Catalunya, David Madí, fueron detenidos el miércoles 28 de octubre por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el marco de la "operación Volhov" de la Guardia Civil; que también provocó otros 21 detenidos, actualmente ya puestos en libertad. La causa, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, investiga el presunto desvío de fondos al independentismo, y es una pieza separada de la investigación abierta en 2016 por supuesta corrupción en la Diputación de Barcelona.

Debido a ello se han intervenido conversaciones para investigar el caso. En uno de los audios incluidos en el sumario recoge la conversación entre Vendrell y la consellera de Salud, Alba Vergés, en la que el exconseller se muestra “desesperado” ante la situación e insinúa que iba hablar con la consejera para “hacerle algunas reflexiones”; Vendrell calificó, posteriormente, que la conversación había ido bien, explicó por teléfono.

En otro audio, se muestra una conversación con el exsecretario general de Interior de la Generalitat, Brauli Duart. En esta ocasión, Madí reclama que el nuevo conseller de Interior, Miquel Sàmper, "no tome ninguna decisión". "Le pedí que no hagas ni lo que te hayan dicho que hagas hasta que hablemos", afirma Madí sobre su conversación con el nuevo conseller. Por su parte, Duart se ofrece a asesorar a Sàmper en el cargo, pero dice que si “hay cualquier problema” se sale, “si me tengo que quemar, me quemo por los míos". Asimismo, en la grabación, Madí dice que los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas desaprueban al nuevo conseller.

Por otro lado, en una conversación telefónica entre Madí y la periodista, Pilar Rahola, se puso en manifiesto las presiones de JxCat a TV3 y al director de la cadena de televisión Vicent Sanchis. En la conversación Rahola se queja de que Sanchis quería reducir sus colaboraciones en TV3. También, durante la llamada, Rahola explica que Puigdemont le aseguró que le harían "pagar" a Vicent Sanchis la intención de reducir sus apariciones "porque esto es un antes y un después". Madí se muestra convencido de que Sanchis está "equivocado" porque aunque ganen los republicanos "le cortaran la cabeza igualmente".

En relación a esto Sanchis ha argumentado este viernes que esta conversación demuestra el "criterio propio" e independencia ante eventuales presiones políticas. Sanchis calificó a Rahola de "comisaria política" y ha exigido que deje de colaborar con la televisión. Además, el director reiteró que la presencia de invitados depende de los directores de programas.