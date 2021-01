El Govern no vacunará a los miembros de las mesas y ofrece test de antígenos y equipos de protección

La vacunación de los miembros de las mesas, apuntada como una medida en semanas anteriores, ha quedado descartada "por falta de tiempo y de vacunas" y se ofrece un test de antígenos, mascarillas FFP2 y equipos de protección a partir de las 19.00 horas, que es el horario reservado hasta el cierre de los colegios a las 20.00 horas, para el voto de las personas confinadas, ya sean positivos o contactos estrechos. Salut reserva 60.000 test de antígenos para este cribado especifico y Marc Ramentol, secretario de Salut Pública avisa "no son obligatorios. No pueden serlo, como no lo son en ningún cribaje que hemos hecho. El hecho de ser miembro de la mesa, es un derecho y esto es un ofrecimiento del Govern". Se estima que los test se haran del 9 al 12 de febrero y Salut descarta realizarlo después de la jornada electoral. Solo se harán con personas que desarrollen síntomas como cualquier otro ciudadano.

También se ha decidido que la mascarilla que se entregará a los miembros de las mesas, sea la del tipo FFP2 y no la quirúgica, después que los especialistas confirmaran, que ante el avance de la variante inglesa, la mascarilla FFP2 ofrece una mayor seguridad. A partir de las 18.45 los integrantes de las mesas se colocarán equipos sanitarios, -como batas resistentes a los líquidos, protección facial y guantes-, similares a los equipos sanitarios que hacen las pruebas diagnósticas. Habrá formación de como colocarse y retirar el equipo y se designara un referente higiénico sanitario, con mayor formación para ayudar a sus compañeros de mesa. "La gran mayoría de los miembros de las mesas no han tenido contacto con este material y recibirán formación específica" asegura Ramentol.

Las Vacunas

El secretario de Salut Pública ha confirmado que la semana que viene, Cataluña recibirá 5.000 dosis menos de la vacuna de Pfzer previstas y que confían en recibir las 8.000 vacunas de Moderna, que esta semana no han llegado. La ralentización de la llegada de las vacunas ha alterado el plan de vacunación mucho más lento del previsto. Salut ya anuncio que el lunes tendría "las neveras vacías" si no llegaba la nueva remesa y que priorizaría la administración de la segunda dosis, retrasando la incorporación de nuevos grupos de edad, como los mayores de 80 años que todavía no tienen un calendario de vacunación del coronavirus.