El Govern reforzará la atención primaria con 127 millones anuales hasta 2022

La Generalitat ha anunciado este viernes un plan de refuerzo de la atención primaria con una inversión de 127 millones de euros anuales hasta 2022 que contempla 3.800 profesionales más, han explicado este viernes en rueda de prensa el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la consellera de Salud, Alba Vergés.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado esta decisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la conferencia de presidentes autonómicos, y ha añadido que el plan es para "refuerzos estructurales y refuerzos coyunturales por el Covid".

Aragonès ha resaltado que la atención primaria necesitaba "de forma urgente" un plan de refuerzo, debido a los recortes a los que había sido sometido y a la eclosión de la pandemia de covid-19, para ponerla en el centro de la lucha contra el coronavirus.

El vicepresidente ha detallado que se destinarán 46 millones en lo que resta de 2020 --procedentes de los fondos Covid--, con la incorporación de 1.979 profesionales, principalmente en septiembre, con la voluntad de "poner la atención primaria al día".

La consellera Vergés ha resaltado que no es un plan de refuerzo a corto plazo por Covid-19, sino que es para proporcionarle el sitio que le corresponde, y ha dicho que el reto para las próximos meses es "enorme" con la atención al coronavirus, la actividad que quedó suspendida y la actividad habitual, calculando un incremento de la actividad del 8%.

Vergés ha dicho que el plan busca cubrir necesidades y perfiles profesionales, optimizar los procesos de trabajo, habilitación de espacios, herramientas tecnológicas y mejorar la accesibilidad, para encarar una atención primaria "más fuerte" y adaptada a los cambios.

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha recordado que, aunque en los inicios de la pandemia, el foco se puso en los centros hospitalarios la primaria tuvo un "papel esencial" de contención, y que ahora todavía tendrá más protagonismo para preservar la actividad hospitalaria.

Ha subrayado que el incremento de 3.800 profesionales supone una subida del 17% respecto al personal actual, un aumento "muy significativo", y ha dicho que se incorporarán unos 300 facultativos, unas 220 enfermeras y unos 750 asistentes clínicos, entre otros perfiles.

La consellera de Salud ha reafirmado la definición que realizaron el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, y el coordinador de la unidad de seguimiento de Covid-19, Jacobo Mendioroz, de que la situación epidemiológica en Catalunya es de "estabilidad peligrosa".

Ha afirmado que los contagios están en un "punto demasiado alto" respecto a lo que le gustaría, y ha vuelto a incidir en que las próximas semanas son clave para partir en aspectos como la vuelta a las escuelas en la mejor situación posible.

Ante la petición del presidente del Gobierno no cerrar colegios sin consultar con Sanidad para no extender contagios, ha dicho que en la reunión de la Sectorial de Educación y Salud se dijo que se buscara el consenso si una comunidad decidiera cerrar todos los colegios por su implicación en la movilidad, ante lo que Catalunya dijo que no es "nadie" si otro territorio toma esa decisión.

Ha dicho que su voluntad es mantener las escuelas abiertas durante todo el curso sabiendo que habrá incidencias, sospechas y casos a gestionar, y ha añadido que no va a "pedir permiso para poder tener una posición, que en este caso sería muy dura, de cerrar escuelas".