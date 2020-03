El Govern recupera el 'Espanya ens roba' en forma de publicidad institucional

La Generalitat recupera el 'Espanya ens roba' con la nueva campaña institucional '7,5 milions de futurs' que recupera el recurrente tema del déficit fiscal.

'El déficit fiscal de Cataluña con el Estado superó los 16.000 millones durante los años 2015 y 2016', con este lema han amanecido hoy los catalanes. En marquesinas, carteles y en todo tipo de espacio publicitario se puede leer este mensaje que ha creado controversia. La asociación de Empresaris de Cataunya, que forman más de 500 directivos y empresarios contrarios al movimiento secesionista, denuncia que esta campaña de publicidad institucional es "el nuevo España ens roba" y exigen su retirada por "incitación al odio". Los empresarios avisan; si la Generalitat no secunda la petición antes del miércoles, la asociación que preside Carlos Rivadulla, acudirá a los tribunales.

"Las cifras del Govern son dudosas y en el caso de que sean ciertas no pueden ser utilizadas para hacer publicidad contra el Estado, va contra la constitución [...] no entienden que vivimos en un país descentralizado, no les importan ni los andaluces ni los extremeños, solo ellos" y añade "quien paga los impuestos son las personas y las sociedades, independientemente de su ubicación [...] nos parece intolerable que se gaste el dinero público en este agravio".

Las cifras ofrecidas por el Govern responden, supuestamente, a la diferencia entre lo que recauda en la comunidad la Agencia Tributaria y el gasto del Estado en Cataluña. Según el Govern, la cifra de los 16.000 millones de euros responde a un déficit que se sitúa en torno al 8% del PIB durante los últimos años, aunque este porcentaje fue rebatido por el exministro de Exteriores Josep Borrell y el ingeniero Joan Llorach, en el ensayo Las cuentas y los cuentos de la independencia, donde ambos rebajaron el dato al 5%. El Ministerio de Hacienda en su último estudio también ofrecía una cifra alrededor del 5% en el ejercicio correspondiente al 2014. Este dato del Ministerio es producto del informe titulado Cuentas públicas regionalizadas, que fue encargado por el exministro del PP, Cristobal Montoro, a tres académicos, entre ellos, el laureado doctor en Ciencias Económicas, Ángel de la Fuente.