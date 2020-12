El Govern se plantea reajustes en el Plan de Navidad por los malos datos de hoy en Cataluña

Los datos de hoy no son buenos y la Generalitat ya habla de "cambio de tendencia a peor". Los casos positivos se disparan a 8.000 semanales, la Rt ha pasado del 0,94 de ayer al 1,11 de hoy martes, el número de ingresos en las ucis no se detiene y el riesgo de rebrote sube hasta los 219 puntos. No se cumple ningún requisito establecido por el propio Govern para la desescalada; contagios diarios inferiores a 1.000, la Rt por debajo de 0,9 y 300 ingresos en críticos.

Ante esta situación la Generalitat pide tiempo antes de actuar "vamos a esperar 2 o 3 días más parar confirmar mejor la tendencia. No queremos especular y pedimos tiempo y prudencia antes de decretar nuevas medidas" señala la portavoz del govern Meritxell Budó.

La Generalitat tiene que decidir antes del viernes, dos situaciones importantes. Por calendario, primero tiene que decidir si este fin de semana cumple su anuncio de establecer el confinamiento comarcal o bien se mantiene el municipal. Y la más importante, tomar decisiones definitivas sobre el Plan de Navidad. El presentado permite reuniones de 10 personas como máximo de dos burbujas diferentes, y alarga para la noche de Navidad y la de Fin de Año el toque de queda a las 1.30 de la madrugada. Si el plan se mantiene o se endurece dependerá de los próximos datos "déjennos que vayamos estudiando estos datos. Veremos cómo iremos determinando el plan de Navidad en función de si se confirma el cambio de tendencia. Navidad habrá seguro que hay que esperar" insiste Budó.

La consellera ha asegurado que el Govern informará de cualquier variación antes de este fin de semana,cuando inicialmente el confinamiento se amplía a comarcal si no hay cambios de última hora.