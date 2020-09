El Govern pide evitar salidas por el puente de la Mercè en Barcelona

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, pide que se evite salir de cara al puente de la Mercè en Barcelona y parte del área metropolitana para prevenir nuevos brotes de Coronavirus en Catalunya. En una comparecencia ante los medios, tras participar en la Junta Local de Seguridad de Terrassa (Barcelona) con la presencia entre otros del alcalde de la ciudad, Jordi Ballart, Sàmper ha dicho que quién no pueda viajar que no lo haga, ya que, tal y como ha detallado, hay focos en la comarca de la Cerdanya (Girona) y en Manlleu (Barcelona).

Ha puntualizado que aquellos que lo hagan apliquen las medidas de seguridad correspondientes como el uso mascarilla, tener una higiene regular de manos y sobretodo la distancia social. El titular de Interior ha señalado que es una recomendación, siguiendo el criterio médico y también como prevención para evitar riesgos mayores, con la finalidad que exista una situación de descontrol del virus y entonces los focos del Covid-19 se extiendan por Cataluña.

También ha hecho especial enfoque a que se impidan los encuentros de grupos de personas que no se ven habitualmente, ya que una de las medidas para prevenir nuevos rebrotes es la de mantener el contacto con un mismo círculo cercano, ya no solamente para tener más identificado al virus en caso de contagio sino también para que no se extienda, por ello también ha justificado la medida de limitar las concentraciones diez a seis'personas. El alcalde de Terrassa ha aprovechado la presencia del conseller para reivindicar más agentes de los Mossos d'Esquadra en la ciudad para cumplir con la ratio y ante la necesidad que tiene la ciudad.