El Govern no ve "ninguna justificación" para que Sánchez no participe en la mesa de diálogo

La postura del Govern se mantiene firme. La portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha repetido este martes que "no hay ninguna justificación" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no participe en la reunión de la mesa de diálogo prevista para la semana que viene. De hecho, ha añadido que en los contactos que se están produciendo entre Generalitat y Gobierno "nadie ha dicho" que Sánchez no asistirá.

En este sentido, el Govern entiende que no se trata de un "segundo encuentro", sino "un recomienzo de la negociación porque en Catalunya hay un Govern nuevo, actores nuevos, y ha pasado mucho tiempo de la primera reunión". Por ello, entiende que los máximos representantes de ambos gobiernos deben liderar el encuentro.

Se siguen manteniendo dos incógnitas. Por un lado, la composición de la mesa de diálogo, sobre la que Plaja solo ha avanzado que todos serán consellers y que "será cada partido quien decidirá qué miembros del Govern formarán parte de esta mesa". Por otro lado,la fecha de la reunión, prevista para la semana que viene, pero sin un día concreto fijado.