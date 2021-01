El Govern estudia pedir a la JEC que se convaliden algunos trámites electorales para el 30 de mayo

El Govern de la Generalitat estudia pedir a la Junta Electoral Central la convalidación de algunos trámites y plazos electorales de cara a la nueva convocatoria electoral del 30 de mayo.

Según fuentes de la Conselleria de Acción Exterior, se deben volver a hacer los trámites previos que ya se habían cerrado para el 14 de febrero y que podrían convalidarse siempre y cuando lo avale la JEC. Esta posibilidad permitiría a los partidos que se presentan por primera vez a las elecciones no tener que volver a recoger los avales necesarios que ya han logrado. Asímismo, las candidaturas ya presentadas podrían mantenerse de cara a la nueva convocatoria.

Sin embargo, el departamento responsable de la organización de las elecciones avisa de que se debe garantizar que puedan presentarse nuevos partidos que no hayan optado a los comicios del 14 de febrero y ve posible que se puedan modificar las listas presentadas en el caso de que alguna formación decida sustituir a alguno de sus candidatos. Por ello, la idea del Ejecutivo catalán es reabrir el plazo para recoger avales y poder presentar nuevas candidaturas.

Además, la Generalitat pretende impulsar las solicitudes de voto por correo, que con el objetivo de evitar aglomeraciones en contexto de pandemia también deberían volverse a hacer ya que no se presupone que quiera mantenerse en el mes de mayo. A la espera de la decisión final de la JEC, el Consell Executiu espera aprobar en los próximos días un decreto en el que se recojan las normas complementarias a la nueva convocatoria electoral.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, insiste en que no se pueden cambiar "las reglas de juego una vez iniciada la partida", ya que cree que no se deben poder hacer cambios en trámites o en las candidaturas ya presentadas, y que lo único que debe modificarse es la fecha de las elecciones. En este sentido, el líder socialista entiende que "no se trata de unas elecciones distintas, si no de las mismas elecciones que se han pospuesto por la situación de emergencia sanitaria". Por ello, advierte de que leerán atentamente el decreto del Govern y no de descarta impugnarlo.