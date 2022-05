El Govern de Cataluña aplaza la consulta sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno

El Govern ha decidido aplazar la consulta sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 que se tenía que celebrar el 24 de julio, para que la ciudadanía del Pirineo catalán la valide. El Ejecutivoquiere esperar que se clarifique el proyecto antes de que la ciudadanía decida, ya con los detalles técnicos concretos y cerrados. De este modo, la Generalitat no tiene previsto fijar, de momento, una nueva fecha para hacer la consulta en las comarcas afectadas por el acontecimiento deportivo.

Así mismo, el Govern quiere que la situación con el COE y el gobierno de Aragón se resuelva lo antes posible. El presidente del COE, Alejandro Blanco, se mostró abierto el pasado miércoles a negociar la candidatura para los Juegos directamente con los territorios y las estaciones de esquí aragonesas que han mostrado interés.

La CUP ha reclamado al Govern catalán que "abandone definitivamente" la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 a través de un mensaje en Twitter. "No se puede continuar ni un día más invirtiendo dinero público en este proyecto", han reclamado también en Twitter. Así mismo, también ha reclamado al ejecutivo que ponga "ya" en marcha un proceso de diálogo y debate con el territorio para impulsar medidas por un "Pirineo vive".

Asimismo, la presidenta del grupo parlamentario de En comú Podem, Jéssica Albiach, ha catalogado el aplazamiento como "una más que demuestra que esta candidatura no va en ninguna parte". En un mensaje a Twitter, Albiach ha constatado la "falta de información" que hay alrededor de un proyecto que cada día tiene "más detractores". Además, la dirigente de los comunes ha criticado que la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, haya "admitido que no sabe si habrá nieve en el Pirineo el 2030". "¿Cuándo reconoceréis que el futuro del país no puede depender de macroproyectos especulativos?", ha preguntado de manera retórica al Gobierno.

Por su parte, Laura Vilagrà ha argumentado que la consulta inicialmente prevista para el 24 de julio se aplaza por "respeto" a las personas que tienen que votar, puesto que tienen que tener toda la información. Ha acusado el gobierno de Aragón de "boicotear" los Juegos de invierno con "posiciones intransigentes". "Esto no va de 'reencuentro' sino de una candidatura ganadora", ha añadido para después lamentar que los "intereses políticos" del gobierno de Javier Lambán rompieran el acuerdo técnico.

Así mismo, ha descartado el mes de agosto para la consulta, por lo tanto, ha apuntado que se hará en otoño. En este sentido, ha reclamado "máxima celeridad" para cerrar una candidatura y ha defendido que todavía hay tiempo para el 2030.