El Govern calificará finalmente los suspensos en ESO como 'no logrado'

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha anunciado que calificará finalmente los suspensos en la ESO como 'no logrado' en lugar de 'en proceso de logro' tras recibir aportaciones de los centros educativos a su primera propuesta.

Lo ha confirmado este viernes la secretaria de Transformación Educativa, Núria Mora, acompañada del director general de Innovación, Investigación y Cultura Digital, Joan Cuevas, en una rueda de prensa para presentar el borrador definitivo del decreto de currículum.

"Las calificaciones deben servir para que las familias las entiendan. Mientras el mensaje de trabajo competencial no sea compartido por toda la comunidad, aceptamos que seguramente es más informativo 'no logrado' que 'en proceso de logro'", ha expuesto Mora.

Por lo demás, las calificaciones serán de logro satisfactorio, logro notable y logro excelente, y las familias recibirán evaluaciones cualitativas tres veces al año, descriptivas del momento de aprendizaje del alumno y consejos de acompañamiento.

MODELO COMPETENCIAL

El currículum incide en el aprendizaje competencial y, para ello, se cede una parte de autonomía a los centros para que, a través de unas horas de gestión propia, den respuesta a las necesidades de su realidad social, trabajen por ámbitos y proyectos.

Así, los institutos dispondrán de 560 horas de gestión autónoma en la ESO, de primero a tercero, y 140 en el último curso de la secundaria obligatoria.

Son un total de cuatro horas semanales de autonomía, menos que en la propuesa inicial del departamento, en la que se reservaban 735 horas para toda la etapa -seis semanales-.

La Conselleria, para compensar este cambio, también ha ajustado las horas totales de algunas asignaturas con respecto al primer borrador que envió a los centros, reduciendo aproximadamente un 15% de las horas de Catalán y Castellano que se preveían, y aumentando las de Naturales, Plástica, Música, Sociales y Tecnología, en la etapa de primero a tercero de ESO.

En cuarto de la ESO se mantienen las 210 horas dedicadas a tres optativas, como Filosofía, Economía Doméstica, Economía y Empreneduría, Latín, Tecnología o una segunda lengua extranjera.

BACHILLERATO

Además, la Conselleria ha enviado este mismo viernes un primer borrador de su decreto de currículum de Bachillerato a los centros, que confirma el incremento de horas de asignaturas optativas de 4 a 9 horas semanales, en detrimento de las comunes y las de modalidad, que pierden 2 y 3 horas respectivamente.

Se eliminan las asignaturs de Ciencia del Mundo Contemporáneo y Electrotecnia por mandato ministerial y se facilita la elección de optativas de entre distintas modalidades para "flexibizar" la etapa, que se podrán cursar anualmente o trimestralmente.

Además, 15 institutos, empezarán en septiembre el plan piloto del Bachillerato general, totalmente transversal entre modalidades.

TRANSITORIEDAD

Los responsables de la Conselleria han insistido en la moratoria optativa en la aplicación del currículum el próximo curso para los centros con más dificultades para el cambio.

Han asegurado que no perseguirán -textualmente- a los centros para comprobar el grado de cumplimiento de la actualización curricular a lo largo de los tres años que se dan de margen a todos los centros, sino que se optará por un "acompañamiento".

Donde no podrá haber margen es en primero de Bachillerato, porque las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de 2024 tendrán un nuevo enfoque competencial pero la Conselleria desconoce los detalles, que vendrán dados por una orden ministerial que todavía no se ha divulgado.

Por eso, enviarán a finales de este curso ejemplos de evaluación competencial a los centros para que empiecen a trabajar: "Es lo máximo que podemos hacer en esta situación comprometida", ha dicho Cuevas.

Mora, frente a las críticas por el poco tiempo con el que han anunciado los cambios a los centros, ha lamentado que deben esperarse a que el Ministerio de Educación les envíe los borradores: "No tenemos los decretos definitivos y la semana pasada recibimos los borradores definitivos de Bachillerato. No podíamos enviar información a los centros que no supiéramos que era verídica".