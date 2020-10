El Govern anunciará este miércoles medidas para frenar la "segunda ola" del coronavirus

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ha asegurado que este miércoles el Ejecutivo catalán anunciará medidas para frenar la "segunda ola" de coronavirus, que considera que ha comenzado tras el aumento de contagios de los últimos días.

Budó ha afirmado que la Generalitat todavía está trabajando en medidas para hacer frente a esta situación y que se anunciarán después de que el Procicat las apruebe. Ha destacado que estas medidas buscarán "reducir la movilidad y la interacción social", que ha definido como dos de los factores que desencadenantes del incremento de casos positivos. Ha avanzado que las medidas serán una mezcla de recomendaciones y otras que se implementarán con obligatorio cumplimiento, y ha explicado que inicialmente se harán para los próximos 15 días, pero que en función de cómo evolucionen las cifras epidemiológicas, se analizará si hay que prorrogarlas o no.

Budó ha descartado la posibilidad de aplicar por ahora un "confinamiento perimetral", como en marzo, y también solicitar al Gobierno un estado de alarma en Catalunya, porque considera que todavía la situación no lo requiere y las medidas que se plantean no necesitan esta cobertura legal. Sin embargo, la consellera ha advertido que no tendrán "ningún problema" en pedir un estado de alarma si lo ven necesario.

Sobre si habrá sanciones en estas nuevas medidas, Budó ha dicho que es mejor hablar de "corresponsabilidad" de la población ante la pandemia, aunque no ha descartado que se incluyan sanciones. También ha señalado que una de las medidas clave para hacer frente a la pandemia será incrementar el teletrabajo, ya que, según ella, ahora mismo el 8% de la población catalana está teletrabajando y aspira a incrementar esta cifra hasta el 25%.

Budó ha confiado en que, aplicando las medidas esta semana, se estará a tiempo de revertir la tendencia de contagios: "Todavía las cifras nos hacen pensar que tomando estas medidas podemos aplanar estas cifras. Si se aprueban y se llevan a cabo, creo que ya tenemos parte importante del trabajo hecho. Pero seguimos sin ninguna garantía para decir que dejamos de tener riesgo".