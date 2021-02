El Govern amplía a 8.500 euros las ayudas a los comercios cerrados por las restricciones

La Conselleria de Empresa y Conocimiento de la Generalitat dirigida por Ramón Tremosa ha ampliado hasta los 8.500 euros el importe de ayuda a los comercios cerrados por la Covid-19. Esta es una de las primeras decisiones tras la prórroga de las restricciones hasta el 21 de febrero, aprobada la semana pasada por el Procicat.

El nuevo importe sube 1.500 euros por establecimiento pasando así de 6.000 a 8.500 euros. Según la Conselleria esta ayuda es "para contribuir a paliar los efectos derivados de las restricciones" para hacer frente a la pandemia, como ha publicado el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) este martes.

Según la Generalitat, los establecimientos afectados cobrarán directamente los 8.500 euros "sin tener que realizar ninguna gestión". El trámite telemático para pedir estas ayudas finaliza el próximo miércoles 10 de febrero a las 14 horas.

Las ayudas se dirigen a los establecimientos comerciales de productos no esenciales de más de 400 metros cuadrados y en las tiendas de productos no esenciales de centros, galerías y recintos comerciales cerrados desde el 7 de enero y que aún no tienen fecha de apertura.