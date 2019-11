EL Govern acusa al Rey de hacer política y de no escuchar a una parte de los catalanes

Ningún miembro del Govern de Torra asistió ayer al acto de los Premios Princesa de Girona, pero a pesar de esta ausencia, tampoco estuvo la alcaldesa Ada Colau,siguieron muy de cerca el discurso del Rey en Barcelona.Y las palabras del Rey no gustaron al Govern de la Generalitat. Así la Consellera de Presidéncia y portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó carga contra el Monarca" Nosotros como Govern lamentamos de nuevo el discurso del Rey porque hace política en plena campaña electoral,toma partido y no escucha a una parte de los ciudadanos de Cataluña".

La Consellera a dado poca importancia a los aplausos que recibió el Rey recibió en el interior del Palau de Congressos y ha insistido que el Jefe del Estado no escuchara a los catalanes que estaban protestando en el exterior.El Govern de la Generalitat no asiste a actos presididos por el Rey, después que en junio del 2018, el president Torra anunciará que no invitaría a Felipe VI a los actos organizados por el Govern y que eludiría su presencia en los actos organizados por la Monarquía.Budó ha recordado que hace pocos días Torra envió una carta al Monarca, en la que reclamaba un encuentro para hablar de las sentencias del juicio del procés. El Monarca respondió que ha trasladado la carta a La Moncloa.Budó ha defendido el dispositivo de seguridad y ha señalado" que la organización disposo de autocares suficientes para llevar a los invitados al Palau de Congressos".