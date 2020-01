El Gobierno obedecerá a los expertos sobre una posible cuarentena de los españoles repatriados de China

El Gobierno español seguirá los consejos de los expertos sobre una posible cuarentena de los españoles repatriados de China. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado que se están estudiando qué tipo de medidas se deben tomar con estas personas en coordinación con las comunidades autónomas y los organismos internacionales.

"No puedo confirmar si habrá cuarentena o no. Habrá todas las garantías para estas personas y para la ciudadanía", ha dicho el ministro. Illa ha recordado que no hay ningún caso confirmado de coronavirus en el Estado, que está "perfectamente preparado para hacer frente a esta situación". El ministro ha querido transmitir un "mensaje de tranquilidad y confianza" a la ciudadanía".

Illa ha remarcado que trabajan con Asuntos Exteriores para la repatriación de los ciudadanos españoles, que se producirá con "determinada rapidez", pero que aún no tiene fecha fija porque se está evaluando diferentes opciones. Respecto a los deportistas que llegan a Málaga, el ministro ha indicado que son personas que han estado 25 días fuera de Wuhan, a 1.000 kilómetros, el doble del período de incubación. "Són personas sanas, no tienen el virus, pero tomaremos medidas necesarias para garantizar que ni ellos ni la ciudadanía corren ningún peligro", ha añadido.