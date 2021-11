El Gobierno de Colau avisa de que no reformará la Rambla si no se aprueba el presupuesto

La teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha avisado este martes de que la reforma de la Rambla no podrá llevarse a cabo si no se aprueba el presupuesto para 2022, por lo que ha animado a los grupos municipales --en concreto a ERC, que prevé votar 'no' a la tramitación inicial de las cuentas-- a seguir negociando para que haya una partida específica para esta vía.

Lo ha dicho en la Comisión de Urbanismo en respuesta a una proposición de los republicanos que instaba al Gobierno municipal a publicar el "calendario real" de ejecución de las obras de reforma de la Rambla y que se establezca el inicio para el año que viene, y que se ha aprobado por unanimidad.

"Habrá reforma si hay presupuesto", ha sostenido Sanz, que ha insistido en que antes de poder aprobar la reforma definitiva están pendientes de confirmar dos informes y ha reafirmado el compromiso del Gobierno municipal para tirar hacia adelante el proyecto.

La teniente de alcalde cree que es posible llegar a un acuerdo con ERC sobre la reforma de la Rambla, de mismo modo que se ha hecho con la reforma de Via Laietana, y ante las críticas de la oposición de no priorizar la reforma de la Rambla, ha asegurado que tienen recursos para poder hacerlo todo: "No tenemos que escoger entre una cosa o la otra".

Así, se ha comprometido a presentar un proyecto para aprobarlo definitivamente en cuanto tengan los informes pendientes y ha insistido: "Si hay presupuesto, el año que viene puede llegar la obra".

ERC LES ACUSA DE "TRILEROS"

El portavoz de ERC, Jordi Coronas, ha tachado al Gobierno municipal de "trileros" y cree que su postura sobre esta cuestión les otorga una imagen de desgobierno, motivo por el cual ha insistido en que no apoyarán los presupuestos.

Jordi Martí (Junts) considera que la reforma de la Rambla es un "caso de dejadez como pocos ha habido en Barcelona" y considera que es una cuestión de prioridades, tal como han subrayado también Celestino Corbacho (Cs), Óscar Ramírez (Cs) y Óscar Benítez (BCN Canvi), mientras que la concejal no adscrita, Marilén Barceló, ha pedido que no se convierta en una reforma ideológica.