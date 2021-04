El Gobierno central vacunará a policías y guardias civiles destinados en Cataluña

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que el gobierno central vacunará contra la covid-19 las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. "Es un colectivo que en una comunidad autónoma no ha tenido la respuesta establecida en la estrategia de vacunación acordada por todos los que formamos el Consejo Interterritorial de Salud", ha dicho Darias este martes en una comparecencia en el Senado. Según la titular de Sanidad, los miembros de las fuerzas de seguridad estatales destinados en Cataluña "no han sido vacunados en los términos en que sí que lo han estado a otras autonomías". "Por eso, ya hace días que el Gobierno ha tomado la decisión de vacunarlos nosotros", ha afirmado Darias.

La titular de Sanidad ha dicho que ya están "realizando las acciones necesarias para llevarlo a cabo próximamente" y están "reservando vacunas". Darias ha afirmado que pidió "por activa y por pasiva" a la consejera de Salud, Alba Vergés, que vacunara a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

"No ha estado posible" y, por lo tanto, "no se puede esperar más", ha dicho Darias, que lo considera un "fracaso". La ministra de Sanidad ha dicho que no es admisible que las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña estén por debajo del porcentaje de vacunación de este colectivo respecto al resto del Estado y hay que tomar la "determinación" para garantizarlo.

Solo el 15% de los agentes de la policía nacional y guardia civil en Cataluña han recibido las dosis, un porcentaje que se eleva al 75%, de media, al resto de España.

Desde la Generalitat, el secretari de Salut Pública, Josep María Argimon, ha asegurado que "hay pocas personas en los grupos esenciales de Mossos d'Esquadra, Policía Local o Guardia civil por encima de los 60 años" pero que en un departamento de salud "nunca discriminarán a nadie".