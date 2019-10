El Ayuntamiento de Girona estudia suspender las actividades de las 'Fires de Sant Narcís a raíz de los disturbios vividos la última semana en la ciudad. El equipo de gobierno de JxCat está valorando, junto a las entidades que coorganizan la feria, la posibilidad de mantener o no cada una de las actividades. La feria, en un inicio, estaba prevista que se iniciase este viernes y durase hasta el próximo tres de noviembre. La decisión se tomará en la reunión convocada para mañana por la tarde junto a los demás grupos municipales.

Además, el consistorio también está haciendo inventario de los daños ocasionados en la última semana en la ciudad de Girona. En total se han quemado 43 contenedores, aunque aún no se sabe a cuanto sube el coste del mobiliario urbano. Una de las calles más afectadas por dicha quema de contenedores es la Gran Via Jaume I, que seguirá cortada ya que, aun después de haber limpiado intensivamente la cera, aún "no se puede garantir la seguridad de la circulación de vehículos", según afirma el consistorio. Pese a esta situación, el Ayuntamiento ha decidido que, por seguridad, no instalará nuevos contenedores de basura, al menos en el perímetro comprimido entre el 'Barri Vell', el 'Mercadal' y 'Bonastruc de Porta'.

Durante los disturbios también se quemaron algunos cubos de recogida de los comercios. Delante de esta situación, el Ayuntamiento ya está manteniendo conversaciones con los negocios afectados para reponerlos. En cuanto a los demás elementos de la vía pública (señales, basuras...) que los violentos hicieron servir como barricadas, el Ayuntamiento ha decidido reponerlos "con urgencia" una vez hecho el inventario de dichos daños.