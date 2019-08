Giro inesperado en el Prat, el personal de tierra de Iberia mantiene la huelga de este viernes y sábado

Un giro de última hora ha acabado manteniendo la huelga del aeropuerto del Prat. Los trabajadores, que esta mañana habían aceptado desconvocar la huelga de este viernes y sábado, han decidido seguir adelante con ella debido a la negativa de la empresa a firmar por escrito los acuerdos a los cuales habían llegado esta mañana. Los trabajadores se quejan de un exceso de temporalidad y de sobrecarga de trabajo en el aeropuerto.

Las primeras noticias de la reunión -que había empezado a las 11:00- han llegado a las 14:00, cuando UGT Catalunya ha hecho público un comunicado en el último tramo de la negociación donde anunciaba que se había desbloqueado la huelga en un ejercicio de responsabilidad. Ahora dan marcha atrás porque, según dicen, "la empresa no ha aceptado la desconvocatoria". La tercera mediación del Departamento de Trabajo no ha conseguido su objetivo. Omar Miguillón, portavoz de UGT en el comité de empresa de Iberia del Prat, afirma que "no nos han respetado, los representantes de la compañía llevan horas encerrrados en una sala de Trabajo hablando con Madrid sin comunicarse con el comité de huelga". Recordamos que en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez el personal de tierra de Iberia también va a huelga este viernes 30 y sábado 31 de agosto.

El personal de tierra de Iberia en el Prat ya había hecho huelga dos veces, en dos fin de semanas de julio y agosto, el último el pasado sábado 24 y domingo 25 de agosto. Ahora irán a la tercera convocatoria en plena operación retorno, este viernes 30 y sábado 31 de agosto.