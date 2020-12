Gimeno critica la elevada contratación pública en pandemia a grandes empresas y alerta que falta justificación

El director de la Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha criticado que la mayor parte de las contrataciones hechas por el Gobierno durante la pandemia han recaído en grandes corporaciones. "Nos lo tenemos que mirar, porque aquí está pasando algo", ha declarado en rueda de prensa virtual. Gimeno ha añadido que se pueden entender contrataciones en el pico de emergencia, pero apuntó que ahora ya han pasado nueve meses y que no ha habido transparencia ni rendición de cuentas. Criticó también la contratación de empresas no especialistas en la materia en que debían desarrollar una tarea y ha puesto como ejemplo el contrato de Ferrovial para el rastreo. Ha apuntado también que no se han rendido cuentas sobre subvenciones por sectores.

El director ha afirmado que no se trata de decir que todo se ha hecho mal, pero sí ha dicho que "hay que mejorar". En este sentido, consideró que había que haber establecido una "auditoría permanente" para comprobar que las contrataciones hechas respondían a una política determinada y si esta ha dado resultado o no. En esta línea, también ha echado de menos la explicación del porqué de subvenciones a determinados sectores económicos. "No sabemos si las políticas de favorecer determinados sectores económicos, o que han necesitado prestaciones o subvenciones, responde a una política y si ha funcionado o no ha funcionado", ha manifestado.

Recordó que la Oficina Antifrau hizo una guía sobre contratación pública y la recomendación que cada institución incorporara en su portal una pestaña donde informara de las gestiones relacionadas con la Covid-19. En este apartado, se debería explicar el porqué de un contrato, qué urgencia tiene y porque se ha escogido una empresa determinada. "Que lo expliquen", ha dicho.

El caso de Ferrovial

Al ser preguntado sobre si estos comentarios se referían a Ferrovial, ha reconocido que en este caso la empresa no era especialista en el rastreo de contactos de Covid, tarea para la que se la contrató. "Se han limitado a gestionar captando personas sin formación y haciéndoles formación, pero no tenían una técnica especial sobre un tema determinado", explicó.

Añadió que para hacer un contrato de emergencia hay "relación directa inmediata" con el ámbito para el que se debe trabajar. Además, dijo que la suspensión del mismo contrato durante un tiempo "choca con la realidad de que haya una necesidad imperiosa". En todo caso, dijo que la situación se podía entender en pleno pico de emergencia de la pandemia pero no ahora.

Menos políticos en decisiones técnicas

Por otra parte, ha reclamado que la gestión, tanto de esta emergencia como otros, se haga desde el punto de vista técnico y no político. Gimeno ha insistido en que el nivel de director general debería ocupar un técnico y lamentó que en Cataluña hay muchos políticos en este ámbito. "Lo planteamos ahora y siempre", manifestó.

Un 61,2% de los catalanes cree que en situación de emergencia aumenta el riesgo de corrupción, según el Barómetro de la institución.