La gente del barrio de Gràcia lucha por el cine Texas

La gente del barrio de Gràcia (Barcelona) lucha por revivir el famoso y emblemático cine Texas. Por este motivo, este martes se ha organizado un acto reivindicativo en la plaza Joanic a partir de las 21:30. El líder de este movimiento es la plataforma "Salvem el Texas" que emplaza a la gente del barrio a hablar de la situación actual del local y además, se proyectará una película. El objetivo es revivir el cine que cerró en marzo de 2020. El Texas no es el único cine que ha tenido que cerrar, otro es el cine Melià que después de la pandemia no volvió a levantar la persiana.

Este hecho transporta a las salas de cine a una escena difícil para su supervivencia. La gran pantalla lucha contra la televisión y las grandes plataformas digitales. Hoy nos hemos trasladado a L'Escala (Girona) un pueblo que no tiene cine, para conocer cuáles son los hábitos cinematográficos de sus conciudadanos.

Dídac, nos cuenta que la razón por la que va al cine es "para ver las películas actuales, normalmente va los miércoles con su hijo, porque es el día del espectador. Como en l'Escala no hay cine va Girona "dónde hay mucha oferta de cine". No obstante, considera que "tendría que haber un cine en cada municipio", pero que si no hay demanda, es complicado que hay oferta. Otros vecinos del pueblo han dejado de ir al cine por la pandemia, es el caso de Dani que antes iba "una vez o dos al mes".

El caso de Dolors es un poco distinto, nos cuenta que con la pandemia no va tanto al cine, pero que cuando va es para ver películas infantiles con sus dos hijos. "Antes era asidua del cine, era socia de un cineclub", pero desde que nacieron sus hijos su asistencia ha disminuido.

El caso es diferente entre los jóvenes. Claudia, de 21 años, nos explica que con la pandemia "no acostumbra a ir al cine" y prefiere quedarse en casa con la familia y hacer uso de plataformas audiovisuales. Elvira opina lo mismo, ella nos explica que hace más de dos años que no va al cine y que "actualmente tenemos opciones más fáciles y cómodas como plataformas y webs con las que podemos obtener más variedad de películas y series", a diferencia del cine, que opina que a veces es un tanto caro.

La situación es complicada, queda por ver si la voluntad de la ciudadanía es suficiente para devolver la vida a la gran pantalla.