La Generalitat no traduce al castellano las preguntas a la ministra de Política Territorial

Surrealista situación en la sala de prensa del Palau de la Generalitat a cuentas de la fallida traducción simultánea del catalán al castellano. Participaban la ministra de Política Territorial Carolina Darias (Las Palmas de Gran canaria) y la consellera Metrixell Budó, para informar del convenio firmado entre ambas administraciones sobre la gestión de ayudas para paliar los daños ocasionados por los temporales Dana y Gloria.

Tras la firma, ambas políticas comparecieron vía telemática ante los medios de comunicación y empezaron los problemas lingüísticos. Budó ofrecía sus explicaciones en catalán y la ministra tenía colocado un pinganillo para la traducción al castellano de las palabras de la consejera catalana. El problema era que no funcionaba y la política canaria reconoció que no entendía a Budó " Si me permites antes de contestar a ninguna pregunta, me han puesto esto para traducir. Me queda fantástico, pero nada más" señalaba Darias ante Budó que le preguntaba si funcionaba o no.

La ministra continuaba "me han puesto esto de decoración. No pasa nada, me traduces tu misma las preguntas que me hagan", por sus dificultades para seguir el desarrollo de la rueda de prensa.

Vídeo Esta es la secuencia en la rueda de prensa en el Palau de la Generalitat con la fallida traducción simultanea

En la misma rueda de prensa, Meritxell Budó insistió ante la ministra de Política Territorial en la Ley de Amnistía que reclama el Govern de la Generalitat "el conflicto político continúa y tenemos la obligación de encontrar una solución. De ahí la iniciativa parlamentaria de la ley de amnistía" La ministra Carolina Darias replicó "el diálogo es nuestro camino y la Constitución es nuestro marco y nuestro contexto".