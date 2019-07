La Generalitat no tiene competencias pero quiere implantar su propio salario mínimo

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha propuesto hoy jueves calcular un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) referencial en Cataluña a través del consenso social con las diferentes patronales y sindicatos.

Éste ha añadido: "Es evidente que no lo podemos realizar desde un punto de vista competencial. El Govern no puede hacerlo por decreto ley o acudir al Parlament con una ley de salario mínimo, pero este país puede hacer aquello que tantas veces hemos hecho cuando desde el Estado no se ha llegado hasta dónde querías", ha comentado Aragonès.

Ha reiterado que el objetivo es valorar la trascendencia y llevar a cabo en Cataluña una estrategia compartida que tiene como objetivo, que el salario mínimo no venga regido por una ley, sino que se pueda fortalecer la negociación compartida y llegar a un salario mínimo de referencia propio.

Asimismo, el secretario general de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco, ha afirmado que esta propuesta no tiene recorrido ya que Cataluña no tiene competencias.

El secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, también ha dicho que hay que mirar y valorar la propuesta con detenimiento, ya que observa "claroscuros" en ella, y no considera que los salarios estén recuperados como las estadísticas dicen, porque cree que faltan otros indicadores más específicos.

Por otro lado, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, ha afirmado que la Generalitat contará con el apoyo de la patronal para apoyar y abordar el tema, y ha comentado que entrarán en el grupo de trabajo con garatía de recursos.