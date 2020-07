La Generalitat señala a Sánchez como el responsable de buscar excusas para no reactivar el diálogo

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de buscar "excusas" para no tener que reactivar la mesa de diálogo sobre Cataluña y ha asegurado que la Generalitat "siempre está a disposición".

Pese a que tras el fin del estado de alarma hubo en ambos gobiernos pronunciamientos a favor de volver a poner en marcha, en julio, esta mesa de negociación -que celebró en febrero su primera reunión y que tuvo que suspender sus trabajos por la pandemia del coronavirus-, finalmente esta reactivación no se ha producido aún.

La mesa de diálogo fue fruto del acuerdo entre ERC y el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y, desde el principio, fue vista con recelo -en algunos casos incluso con hostilidad- por parte de los dirigentes de JxCat, que no veían clara su utilidad.

Al finalizar el estado de alarma, ERC reclamó reanudar las conversaciones entre gobiernos en esa mesa durante el mes de julio, si bien desde JxCat se insistió en que hacían falta "garantías", por ejemplo con la presencia de un mediador, para asegurar la utilidad de esta mesa.

Finalmente, con los rebrotes de coronavirus de las últimas semanas en Cataluña, la convocatoria de la mesa de diálogo ha vuelto a desaparecer de la agenda política.

"Quedan tres días del mes de julio y no está convocada esta mesa de diálogo. Creo que no da tiempo a que este mes de julio se reúna", ha constatado Budó en rueda de prensa tras la reunión semanal del Govern.

Según Budó, de JxCat, si esta mesa de diálogo no se ha reunido en julio como se preveía "no es porque desde el Govern no haya habido voluntad" de retomar los trabajos, ya que el ejecutivo catalán, ha remarcado, "siempre está a disposición" para dialogar.

"Quien no ha tenido esta voluntad de sentarse" a la mesa y volver a hablar para buscar una solución política para Cataluña, ha denunciado Budó, es el Gobierno, que ha planteado "diversas excusas para no convocar" una nueva reunión.

"Cada vez que se nos llame a dialogar nos sentaremos a la mesa. Cuando consideren oportuno convocar esta mesa, estaremos como Govern", ha zanjado.

Por otra parte, no ha aclarado si la intención del presidente de la Generalitat, Quim Torra, es convocar las elecciones en breve para poder celebrarlas a principios de otoño.

"Desconozco si será en el mes de agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre o en diciembre. Solo lo sabe él. Será él quien nos lo explicará cuando lo considere oportuno y sea el momento", ha recalcado.

Budó ha subrayado que Torra convocará las elecciones "cuando considere que es el momento" de hacerlo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia en Cataluña, en cuya gestión el Govern se encuentra ahora "concentrado".

Por otra parte, ha asegurado que la consellera de Salud, Alba Vergés, de ERC, "cuenta con la confianza" del presidente de la Generalitat.

El hecho de que ayer lunes Torra compareciera en rueda de prensa acompañado solo del secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, sin Vergés, generó dudas al respecto.

El diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret incluso preguntó directamente a Torra si ha perdido la "confianza" en Vergés tras los rebrotes de coronavirus en Cataluña.

Budó ha afirmado que Torra sí "confía en la consellera Vergés", con quien ayer participó en una reunión conjunta con representantes de centros hospitalarios del área metropolitana de Barcelona.