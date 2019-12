La Generalitat quiere un salario mínimo de 1.239 euros porque en Cataluña hay un nivel de vida más caro

El anuncio de intenciones parece tener, más una intencionalidad política, que no una realidad próxima. El propio Pere Aragonés reconoce que faltan los datos precisos para conocer el impacto real en la economía, que tendría este brutal aumento del salario mínimo.

A pesar que la Generalitat, no tiene competencias en salario mínimo, el vicepresidente Pere Aragonés considera que no es motivo para que el Govern no actúe.Así apunta que en el futuro la administración catalana puede sólo contratar servicios a las empresas que fijen el salario mínimo en 1.239 euros " podemos establecer una claúsula, para la contratación pública. Pero es cierto que el precio del servicio puede aumentar al incrementarse los salarios. Se tiene que conocer los costes para saber cuando aplicar la medida, en un año, dos o tres o en un mes", explica Aragonés La otra medida que depende de la Generalitat, son los salarios de sus trabajadores y subir todos los sueldos a un mínimo de 1.239 euros mensuales.

La Generalitat justifica esta petición, porque estima que el nivel de precios de Cataluña es superior al del resto de España y que con la actual remuneración mínima es insuficiente para garantizar un nivel de vida digno. Otros motivos esgrimidos es que disminuiría la brecha salarial de genero y que aumentaría la competitividad de la economía.

Pere Aragonés, en esta comparecencia, ha adelantado que a principios de la semana que viene, se presentará el preacuerdo para los Presupuestos de la Generalitat del 2020 con los comunes, El pacto está listo en el capítulo de ingresos y faltaría acordar el capítulo de gastos, para aprobar los Presupuestos del año que viene