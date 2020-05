La Generalitat pretende retirar el concierto a las escuelas con educación diferenciada

Ya lo había advertido el consejero de educación, Josep Bargalló, que tenía intención de retirar el concierto a las escuelas que tienen la educación diferenciada como modelo educativo. Y lo ha cumplido, aunque les da un año de margen para hacerlo efectivo. Son once las escuelas afectadas: La Vall, la Farga, Viaró, Canigó, Bell-lloc, Les Alzines, Pineda, Xaloc, Institució Lleida, Campjoliu e Institución Tarragona. Los centros recurrirán la resolución del Departamento de Educación.

La consejería dice que retira el concierto a estas escuelas porque no cumplen el principio de coeducación mediante la escolarización mixta. Y también argumenta que no han presentado a tiempo la documentación que se les pedía, y por lo tanto, no han podido acreditar el cumplimiento de las razones educativas de la elección de un modelo de escolarización diferenciado por sexo ni la adopción de medidas académicas necesarias para garantizar que este modelo no es un impedimento a la igualdad.

LAS ESCUELAS AFECTADAS PIDEN TRANQUILIDAD

Mientras tanto, las escuelas afectadas piden tranquilidad a las familias y les recuerdan que este modelo educativo está amparado por la Ley de Educación de Cataluña, la LEC, por la ley estatal, y también hay varias sentencias judiciales que la avalan. Tienen la intención de recurrir la decisión del conseller. Y desde la vertiente de los padres, la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Libres (FAPEL) dicen que se tomarán las acciones legales oportunas para defender el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos. El presidente de la Fapel, Josep Manuel Prats, decía a COPE que evidentemente toda la documentación se había presentado a tiempo y considera que es una excusa del conceller de Educación, Josep Bargalló para no tener que tomar él la decisión. Prefiere, según Prats, “que se lo diga un juez y no hacerlo motu proprio, sino a través de una resolución judicial”.

Prats también ha recordado que la LEC establece que la coeducación tendrá una atención preferente, pero en ningún caso exclusiva ni excluyente, una de las cuestiones que alega el Departamento de educación para retirar el concierto.