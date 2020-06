La Generalitat pide evitar las zonas de Huesca con brote salvo "necesidad imperiosa"

El delegado de la Generalitat en Lleida, Ramon Farré, ha recomendado a la ciudadanía no ir a las zonas de Huesca en las que se han detectado brotes de Covid-19 si no hay "necesidad imperiosa". El riesgo se encuentra en que algunas de estas localidades son cercanas a poblaciones leridanas. "A una zona donde aparentemente hay un resurgir y puede haber algún brote recomendamos que, si no es necesario, no hace falta ir", ha afirmado Farré.

El delegado ha propuesto al Ayuntamiento de Lleida incrementar la coordinación entre Generalitat y consistorio. Esta propuesta responde a la petición del alcalde, Miquel Pueyo, de coordinarse ante la emergencia por la cercanía de las poblaciones oscenses y la posible movilidad de temporeros en la campaña de la fruta.

"Creo más en la coordinación entre nosotros que en establecer un mando único, aquí hay una concurrencia de competencias de muchos ámbitos diferentes y lo que tenemos que hacer es sentarnos en una misma mesa virtual y mirar de coordinar nuestras acciones", ha afirmado Farré.

Por su parte, el Ayuntamiento ha reclamado a Farré que se dirija a las consellerias de Salud e Interior para crear una comisión de emergencia para gestionar la situación en el territorio y para que designen a una persona para liderar la emergencia desde un punto de vista sanitario.

Según el Ayuntamiento, 186 personas pernoctaron la noche del lunes en los dos pabellones que acogen temporeros de la campaña de la fruta. El consistorio ha informado de que el último informe técnico indica que el porcentaje de personas alojadas que salen a trabajar es bajo. Señalan que en los últimos días el número máximo ha sido de 17, que trabajan en la comarca oscense del Bajo Cinca y en las poblaciones leridanas de Aitona, Seròs, Alcarràs y Massalcoreig.