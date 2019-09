La Generalitat pide a Endesa que retire las amenazas para no cortar la luz a familias vulnerables

El consejero de Trabajo, Asuntos sociales y Familias, Chakir el Homrani, ha pedido a Endesa que "retire su amenaza" de cortar el suministro a las familias vulnerables y ha indicado que quiere negociar un convenio conjunto y coordinado entre todas las administraciones implicadas. Así lo ha anunciado el propio consejero tras reunirse con los representantes de las cuatro diputaciones, la Asociación Catalana de Municipios, la Federación de Municipios de Cataluña y el Área Metropolitana de Barcelona, con la Alianza contra la Pobreza Energética (API) y la Mesa del Tercer Sector.

Después de ordenar a Endesa que retire la amenazaque no va a poder cumplir porque no va sigue el camino de la ley y se encuentra fuera del terreno de juego, El Homrani ha añadido que la Generalitat "no permitirá ningún corte de luz a una familia que tenga un informe de vulnerabilidad". Éste ha expresado su descontento por la reacción de la empresa, que envío una carta durante los primeros días de agosto a 250 ayuntamientos advirtiendoles que, a partir del 1 de octubre, cortaría el suministro a un millar de familias en situación de vulnerabilidad si la administración no acarreaba del 50% de la deuda acumulada, que asciende a los 10,5 millones de euros.

Además, ha reiterado que se encuentran "muy molestos" por el movimiento y el momento en el que la compañía ha realizado la carta, ya que queda poco para que se celebren las elecciones municipales y han añadido que, en caso de incumplir la Ley de Pobreza Energética, el Govern abrirá un expediente sancionador. La Generalitat también enviará una misiva a los consistorios y a la eléctrica para tranquilizar, a la que instan a negociar un convenio, tal y como establece la legislación para ver quien se debe hacer cargo de la deuda.

Se ha anunciado que se mantendrá una mesa de trabajo conjunta, pero que las condiciones propustas en el año 2017 (el 50% lo paga la compañía y el 50% la administración) ya que han "variado las circunstancias". Según el consejero, en la reunión no se ha puesto atención ni en porcentajes ni en responsabilidades a pesar de que la API ha pedido de forma firme que la empresa se haga cargo de la totalidad de la deuda.

Por otra parte, el secretario de Empresa y Competitividad, Joaquin Ferrer, ha señalado que el departamento ya "ha establecido contactos con Endesa y con el resto de compañías de suministro para retomar lo que en su díase quedó sobre la mesa y ha destacado que "si la otra parte no los quiere firmar, no se pude hacer nada", en la demora de las firmas de convenios.

Por lo que a la Mesa del Tercer Sector comporta, ésta ha pedido a la Generalitat que lidere las negociaciones con Endesa y que actúe con "contundencia" frente a lo que puede suceder.